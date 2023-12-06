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Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %2,2 düştü

Çarşamba, 06 Aralık 2023 10:29:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,6’lık düşüşün ardından aylık %0,1 yükseldi. Bu yılın Ağustos-Ekim döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,4 düştü ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,8 geriledi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Eylül ayında kaydedilen %1,8 artışın ardından aylık %2,2 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %6,4 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ekim ayında aylık %9 büyüme görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %1,8’lik artışın ardından %2 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Ağustos-Ekim döneminde ise çeyreklik bazda %1,4 düşüş kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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