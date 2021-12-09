Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında %0,6 düştü

Perşembe, 09 Aralık 2021 10:15:23 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında ülkenin imalat üretimi, Eylül ayında kaydedilen aylık %1,6’lık düşüşten sonra, aylık bazda %0,9 artış gösterdi. Yılın Ağustos-Ekim döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %1 ve geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 artış gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Eylül ayında kaydedilen aylık %3,2’lik düşüşün ardından, aylık %0,6 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Eylül ayında aylık %14,7 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Eylül ayında aylık bazda %0,8 artış görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda sabit kalmasının ardından %4,8 arttı. Ağustos-Ekim döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %0,2 düşüş kaydedildi.