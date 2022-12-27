Fransa’da üretici fiyatları Kasım ayında aylık %0,9 yükseldi

Salı, 27 Aralık 2022 10:26:11 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %0,9 ve yıllık %18,5 arttı. Kasım ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %15,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,7 düşerken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %0,8 azaldı. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %11,9 ve taşıma ekipmanı fiyatları %8,8 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ekim ayına kıyasla %1,4 düştü ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %10,2 yükseldi.