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Fransa’da üretici fiyatları Kasım ayında aylık %0,9 yükseldi

Salı, 27 Aralık 2022 10:26:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %0,9 ve yıllık %18,5 arttı. Kasım ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %15,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,7 düşerken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %0,8 azaldı. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %11,9 ve taşıma ekipmanı fiyatları %8,8 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ekim ayına kıyasla %1,4 düştü ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %10,2 yükseldi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İmalat 

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