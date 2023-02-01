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Fransa’da üretici fiyatları Aralık ayında aylık %1,1 yükseldi

Çarşamba, 01 Şubat 2023 09:52:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,1 ve yıllık %17,7 arttı. Aralık ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,9 düşüş ve 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %14,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %1 ve taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %0,9 azaldı. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %9,8 ve taşıma ekipmanı fiyatları %7,1 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Kasım ayına kıyasla %1,3 düştü ve 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %8,4 yükseldi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İmalat 

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