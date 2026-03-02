7 Steel UK: Yüksek enerji maliyetleri ve küresel kapasite fazlası Galler çelik sektörünü tehdit ediyor

Galler merkezli çelik üreticisi 7 Steel UK, ülkedeki çelik üreticilerinin küresel kapasite fazlası, küresel ticaret koşullarındaki değişimler ve diğer birçok ülkeye kıyasla yüksek seyreden elektrik fiyatları nedeniyle ciddi baskı altında faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti.

Aynı zamanda şirket, sektörün düşük emisyonlu üretim teknolojileri ve geri dönüşüm temelli döngüsel üretim modellerini benimsediği yapısal bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı.

Sektör hükümetin çağrısını memnuniyetle karşıladı

Bu çerçevede sektör temsilcileri, Galler Başbakanı Eluned Morgan’ın yerel çelik üretiminin desteklenmesine yönelik İngiltere hükümetine yaptığı acil politika çağrısını, dönüşüm sürecindeki sektör için olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

7 Steel UK’e göre Galler’de çelik üretimi, Birleşik Krallık’ın çok sayıdaki son kullanıcı sektörünün temelini oluşturuyor. Bu nedenle rekabet gücünün korunması açısından politika istikrarı kritik önem taşıyor.

Enerji fiyatları ve ticaret önlemleri öncelikli gündem maddeleri

Şirket, yüksek enerji maliyetleri ve ticaretteki belirsizliğin üretim faaliyetlerine doğrudan yansıdığını belirterek sektörün öncelikleri arasında mevcut koruma önlemlerinin Haziran ayı sonrasına da uzatılması ve sanayide kullanıma yönelik elektrik fiyatlarının öngörülebilir olmasının yer aldığını ifade etti.

Üreticiler, bu konuların uzun vadede netlik ve yatırımcılara güven sağlayabilecek İngiltere Çelik Stratejisi kapsamında ele alınmasını beklediklerini dile getirdi.

Elektrik ark ocağı bazlı döngüsel üretim dönüşümün merkezinde

7 Steel UK, Cardiff tesisinde elektrik ark ocağı teknolojisi kullanarak 10 yılı aşkın süredir düşük emisyonlu çelik üretimi gerçekleştirdiğini ve bu üretimin ülke genelindeki geri dönüşüm ağı tarafından desteklendiğini vurguladı.

Şirket CEO’su Carles Rovira, Galler’in çelik üretim geçmişinin güçlü olduğunu ifade ederek şirketin döngüsel ekonomi ve elektrik ark ocağı bazlı üretim modeliyle sürdürülebilir çelik dönüşümünde öncü rol üstlenmeyi hedeflediğini söyledi. Rovira ayrıca mevcut kapasitenin korunması ve yeni yatırımların sürdürülmesi için uzun vadeli politika desteği ve öngörülebilirliğin kritik olduğunu kaydetti.