Fortescue ve Baowu Steel çelik sektörünün karbonsuzlaştırılması için iş birliği yapıyor

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, çelik sektörünün karbondan arındırılması sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek için Çinli çelik üreticisi Baowu Steel Group ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Fortescue’nun yeşil demir tedarik zinciri oluşturma taahhüdüne paralel olan bu anlaşma, yeşil demir teknolojisinin gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacak ve Fortescue’nun Çin’de ve ülke dışında artan yeşil demir talebini karşılayabilmesini sağlayacak.

Şirketin Batı Avustralya’da bulunan Christmas Creek’te inşası devam eden ve yıllık 1.500 mt’un üzerinde yeşil demir üretecek olan projesi 2025 yılında üretime başlayacak. Fortescue, 2030 yılına kadar tüm ürünlerini yeşile dönüştürmeyi hedefliyor.