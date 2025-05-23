 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fortescue,...

Fortescue, Iron Bridge’in 2028’de tam kapasiteye ulaşmasını bekliyor

Cuma, 23 Mayıs 2025 14:47:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Batı Avustralya’da yer alan Iron Bridge manyetit projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Şirket, projenin manyetit sevkiyatlarının 2026 yılında 10-12 milyon mt seviyesinde yer almasını ve yıllık üretiminin ise 2027 yılının ikinci yarısında 16-20 milyon mt seviyesine çıkmasını bekliyor. Ancak 22 milyon mt olarak belirlenen tam kapasiteye ise başlangıçta beklendiği gibi bu yılın Eylül ayında değil 2028 yılında ulaşmasını öngörüyor.

Öte yandan Fortescue, Iron Bridge’in bu yıla yönelik sevkiyat ve işletme maliyetleri beklentilerini karşılama yolunda ilerlediğini paylaştı. Ayrıca mevcut ürün portföyünü geliştirmenin yanı sıra üretim ve sevkiyat kapasitesini artırmada kilit bir rol oynayacağını ekledi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 

Benzer Haber ve Analizler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı

24 Oca | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Eylül çeyreğinde arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Mart’ta aylık bazda rekor kırdı

25 Nis | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı ve geliri 2023-2024 mali yılının ilk yarısında yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda hafifçe düştü

26 Oca | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Eylül çeyreğinde azaldı

06 Kas | Çelik Haberler

Fortescue 2023-24 mali yılında demir cevheri sevkiyatında artış hedefliyor

28 Tem | Çelik Haberler

Fortescue Iron Bridge projesinden ilk manyetit ihracatını gerçekleştirecek

25 Tem | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Temmuz-Mart döneminde rekor kırdı, Iron Bridge'te üretim başladı

25 Nis | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı 2022-23 mali yılının ilk yarısında düştü, demir cevheri sevkiyatında yarıyıl rekoru kırıldı

16 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis