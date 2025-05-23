Fortescue, Iron Bridge’in 2028’de tam kapasiteye ulaşmasını bekliyor

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Batı Avustralya’da yer alan Iron Bridge manyetit projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Şirket, projenin manyetit sevkiyatlarının 2026 yılında 10-12 milyon mt seviyesinde yer almasını ve yıllık üretiminin ise 2027 yılının ikinci yarısında 16-20 milyon mt seviyesine çıkmasını bekliyor. Ancak 22 milyon mt olarak belirlenen tam kapasiteye ise başlangıçta beklendiği gibi bu yılın Eylül ayında değil 2028 yılında ulaşmasını öngörüyor.

Öte yandan Fortescue, Iron Bridge’in bu yıla yönelik sevkiyat ve işletme maliyetleri beklentilerini karşılama yolunda ilerlediğini paylaştı. Ayrıca mevcut ürün portföyünü geliştirmenin yanı sıra üretim ve sevkiyat kapasitesini artırmada kilit bir rol oynayacağını ekledi.