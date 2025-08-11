Fortescue’ya karbonsuzlaşma ve yeşil teknoloji çalışmaları için 1,98 milyar $’lık kredi

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, 14,2 milyar RMB (1,98 milyar $) tutarında beş yıllık sendikasyon kredisi alarak önemli bir finansal atılım gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylelikle Avustralyalı bir şirketin, Çinli, Avustralyalı ve uluslararası kredi kuruluşlarından ilk kez yuan cinsinden kredi almış olduğu bildirildi.

Çin ve Avustralya arasındaki finansal bağlar güçlendirilecek

Fortescue, söz konusu kredinin en büyük demir cevheri alıcısı olan Çin’deki köklü ilişkilerini simgelediğine dikkat çekti. Ayrıca Çin’e gerçekleştirdiği demir cevheri ihracatından önemli miktarda yuan bazında gelir elde ettiğini paylaştı.

Bununla birlikte kredinin, genel kurumsal hedeflerin yanı sıra yeşil inovasyona yönelik Çinli tedarikçiler ve teknoloji liderleriyle ortaklık kurulması da dahil olmak üzere karbonsuzlaşma stratejisini desteklemek amacıyla kullanılacağını ifade etti.

Küresel yeşil sanayi devrimine öncülük edilecek

Fortescue, bu gelişmenin yeni iş ve teknoloji fırsatlarının kapısını aralayacağını vurguladı. Ayrıca hem Çin’in hem de kendisinin küresel yeşil sanayi devrimine öncülük etmek amacıyla ortaklaşa yeşil teknoloji çözümleri geliştireceğini bildirdi.