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Fortescue demir cevheri faaliyetlerinde elektrikli maden ekipmanları kullanmayı planlıyor

Çarşamba, 02 Ekim 2024 14:31:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, mevcut madencilik filosunu elektrikli filoya dönüştürmek amacıyla Kanada merkezli yer altı madenciliği ekipmanları üreticisi MacLean Engineering ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Açıklamada, MacLean’in Fortescue’nun Batı Avustralya’daki madencilik faaliyetlerine Fortescue’nun Zero Power batarya sistemleriyle donatılacak 30 adet elektrikli greyderden oluşan bir filo tedarik edeceği belirtildi. Böylelikle yüzey madenciliğinde ilk kez batarya elektrikli greyderler kullanılacağı ve Fortescue’nun madencilik faaliyetlerini karbondan arındırabileceği ifade edildi. İlk teslimatın 2026 yılında tamamlanması ve tam elektrikli filonun ise 2029 yılında faaliyete alınması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Fortescue, emisyonsuz madencilik çözümleri geliştirmek üzere İsviçre merkezli inşaat ekipmanı üreticisi Liebherr ile 2,8 milyar ABD doları değerinde yeşil ekipman ortaklık anlaşması imzalamıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Karbonsuzlaşma Fortescue 

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