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Ford Otosan Gölcük tesisindeki üretime ara verdi

Pazartesi, 08 Kasım 2021 15:37:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ford Otosan tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel pazardaki yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle şirketin ana ortaklarından ABD merkezli Ford Motor Company’nin aldığı önlemler kapsamında 6 Kasım tarihinde Gölcük tesisindeki üretime ara verildi ve bu duruş 17 Kasım tarihinde sona erecek. Şirketin Yeniköy ve Eskişehir tesislerindeki üretim devam edecek.

Şirket, üretime verilen ara nedeniyle 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve satış beklentilerinde yaklaşık 18.000 adet düşüş olacağını öngörüyor.


Etiketler: üretim  Türkiye  otomotiv  Avrupa  |  benzer haberler »


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