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Fitch Türkiye’nin GSYİH büyümesinin 2024’te %2,8’e çıkmasını bekliyor

Perşembe, 14 Mart 2024 14:38:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings küresel makroekonomik görünüm raporunun Mart sayısında 2024 yılına ilişkin küresel GSYİH büyüme tahminini 0,3 puan artırarak %2,4’e yükseltti. Söz konusu yukarı yönlü değişim ABD büyüme tahmininin 2023 yılı Aralık ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda kaydedilen %1,2’den %2,1’e yükseltilmesini yansıtıyor.

Rapora göre ABD ekonomisine yönelik revizyon Çin’in bu yıla ilişkin büyüme tahmininin %4,6’dan %4,5’e ve Avro bölgesine dair beklentinin %0,7’den %0,6’ya indirilmesinden daha ağır basıyor. Çin hariç gelişmekte olan piyasalar için büyüme tahmini ise 0,1 puan artışla %3,2’ye çıkarıldı. Fitch, Avro bölgesinin nihayet toparlanması ancak ABD'nin büyümesinin yavaşlamasıyla küresel ekonominin 2025 yılında %2,5 büyüyeceğine yönelik beklentisini koruyor.

Kuruluş kısa vadeli ekonomik gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin GSYİH büyüme tahminini bir önceki raporda kaydedilen %2,5’ten %2,8’e çıkardı. Ülkenin 2025 yılına ilişkin ekonomik büyümesinin ise %3,1 olması bekleniyor. Ayrıca Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltirken şirketin görünümü olumlu oldu. Artan kredi notu 2023 yılı Haziran ayından bu yana uygulanan politika değişikliklerinin verimliliğini gösteriyor. Kuruluş seçim sonrasında enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırmasının sürmesini bekliyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,5, önümüzdeki yıl ise %3 büyüyeceğini öngörüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ekonomi Görüş 

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