S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti, enflasyonun düşmesini bekliyor

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 12:07:45 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükselttiğini ve görünümünü pozitif tuttuğunu açıkladı. Kuruluş, Türkiye’nin yerel seçimlerin ardından para, maliye ve gelir politikaları arasındaki koordinasyonu geliştirmesini bekliyor.

S&P, “Merkez bankasının Türk lirasındaki değer kaybını sınırlaması nedeniyle yavaş da olsa önümüzdeki iki yıl içinde cari açığın daralacağını, enflasyonun ve dolarizasyonun azalacağını öngörüyoruz,” dedi. Kuruluş Türkiye’nin GSYİH büyümesinin 2024 ve 2025’te %3, 2026’da %2,8 ve 2027’de %3,5 olmasını bekliyor.

Kuruluş, 2028 yılına kadar ulusal seçim planlanmadığından yetkililerin mali ve parasal araçları kullanarak talebi ve enflasyonu baskılamaya yönelik politikalar uygulama şansları olduğunu dile getirdi. Yetkililerin enflasyon sorununu çözüp çözemeyecekleri ve ne kadar hızlı çözeceklerinin ekonomik istikrarı, kamu maliyesini ve dolayısıyla S&P’nin Türkiye’ye ilişkin kredi notunu etkileyeceği ifade edildi.