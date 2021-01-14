Fitch Solutions: Çelik sektörü 2021’de daha uygun fiyatlandırma ortamına sahip olacak

Perşembe, 14 Ocak 2021 15:08:06 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, Corona virüsünün 2020 yılında çelik ve madencilik sektörleri üzerindeki etkilerinin boyutuna ve 2021 yılı için toparlanma tahminine ilişkin bir açıklama yaptı. Fitch Solutions, 2021 yılında ekonomik faaliyetlerin 2020 yılının ikinci yarısına göre daha geniş ve derin bir şekilde toparlanacağını belirtirken, toparlanma boyutunun sektörlere göre farklılık göstereceğini ifade etti.

Fitch Solutions, 2021 yılında demir cevheri hariç neredeyse tüm maden ve çelik fiyatlarının yıllık bazda ortalamanın üzerine çıkacağını öngördüğünden, madencilerin ve çelik üreticilerinin 2021 yılında daha iyi bir fiyatlandırma ortamı görmesini bekliyor. Çelik fiyatları, Corona virüsü nedeniyle söz konusu yılın başında kaydedilen düşüşün ardından 2020 yılının ikinci ve dördüncü çeyreğinde etkileyici bir toparlanma kaydetmiş olsa da, Fitch Solutions, 2020 yılındaki fiyatların yıllık bazda ortalamanın altında kalacağını ifade etti. 2021 yılında fiyatlar, Covid-19 aşılarının uygulanmaya başlamasıyla daha geniş ve derin küresel ekonomik toparlanma ile desteklenecek.

Açıklamaya göre, 2020 yılında hükümetler tarafından uygulanan karantina önlemleri nedeniyle sektörün yaşadığı önemli aksaklıkların ardından, aşıların uygulanması operasyon aksaklıklarını azaltacağından madencilik ve çelik faaliyetleri 2021 yılında iyileşecek. Arzdaki toparlanma fiyatları etkileyecek.

Fitch Solutions, 2021 yılında küresel maden ve çelik talebinde keskin bir toparlanma olacağını öngörüyor. Altyapı projeleri devam ettiğinden Çin’in çelik tüketimi güçlü kalacak. Madencilik ile çelik faaliyetleri aksayan ve düşük talepten etkilenen ABD, AB, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler üretimde daha keskin bir toparlanma görecek.

Genel fiyatlar, maden ile çelik üretimi ve tüketimi 2021 yılında iyileşeceğinden, madenciler ve çelik üreticilerinin görünümü önümüzdeki yıl için olumlu. 2021 yılında artan arz nedeniyle kuruluşun çelik sektörü için girdi fiyatlarında öngördüğü düşüş, sektördeki kârlılığın artmasına yardımcı olacak. Fitch Solutions, 2021 yılında madencilik ve çelik sektörü sermaye harcamalarının 2020 yılına kıyasla artacağını öngörüyor. Sonuç olarak 2021 yılı harcama beklentileri, şirketlerin büyüme projelerini 2020 yılından 2021 yılına ertelemeleri nedeniyle iyileşti.