Fitch Metalloinvest’in kredi notunu revize etti, görünümü durağan kaldı

Çarşamba, 30 Haziran 2021 11:16:03 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest’in kredi notunu BB+’dan BBB-’ye yükselttiğini ve görünümünü durağan olarak bıraktığını açıkladı.

Fitch, kredi notundaki yükselişin, şirketin sistematik borç azaltma sistemiyle desteklenen finansal sonuçları, düşük maliyetli demir cevheri, sıcak briketlenmiş demir ve uzun mamul üretimi de dahil olmak üzere devam eden güçlü operasyonel profilini yansıtıyor.

Kuruluş, Rusya çelik piyasasıyla ilgili olarak, hükümet teşvikleriyle oluşturulan inşaat ve altyapı harcamalarıyla desteklenen talebin 2021 yılında pandemi öncesi seviyelere ulaşmasını bekliyor. Rusya’da reel GSYİH büyümesinin 2021 yılında yaklaşık %3,7 ve 2022 yılında %2,7 olacağı tahmin ediliyor. Fitch, orta vadede, hükümet teşvikinin azalması sonucu GSYİH ve endüstriyel üretim büyümesinde görülecek düşüşten dolayı yerel çelik talebinin kısıtlanacağını belirtti.