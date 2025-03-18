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Jharkhand eyaleti kömür ve demir cevheri madenciliğine yönelik vergileri artırıyor

Salı, 18 Mart 2025 14:11:07 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan’ın Jharkhand eyaleti hükümeti, kömür ve demir cevheri madenciliğine uygulanan vergilerde artış yapılmasını onayladı.

Böylelikle kömür madenciliğine yönelik vergilerin 100 INR/mt (1,14$/mt) seviyesinden 250 INR/mt (3$/mt) ve demir cevheri madenciliğine uygulanan vergilerin ise 100 INR/mt seviyesinden 400 INR/mt (4,59$/mt) seviyelerine çıkarılacağı öğrenildi.

Vergi artışıyla eyalet hükümeti tarafından başlatılan çok sayıda sosyal güvenlik projelesinin finanse edileceği bildirildi.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Hindistan Yüksek Mahkemesi, federal hükümetin bir eyalette yürütülen madencilik faaliyetlerinden aldığı telif hakkı ücretinin vergi olarak sınıflandırılamayacağına karar vermişti.

Söz konusu kararla eyaletlere, eyalet sınırları içerisinde yürütülen madencilik faaliyetlerinden vergi alma yetkisi verildi ve böylelikle eyalet ile federal hükümetler arasındaki anlaşmazlık sona erdi.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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