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Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düştü, doğrudan indirgenmiş pelet üretimi arttı

Cuma, 07 Ekim 2022 14:20:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ana varlıkları Ukrayna’da bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %57 ve yıllık %66 düşüşle 905.000 mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve üretimin kısıtlanmasına neden olan lojistik sıkıntıların sonucunda çeyreklik bazda %60 ve yıllık %68 düşerek 839.000 mt oldu. Aynı çeyrekte şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %76 ve ikinci çeyreğe kıyasla %71 düşüşle 576.000 mt oldu.

Bunun yanı sıra üçüncü çeyrekte şirketin doğrudan indirgenmiş pelet üretimi çeyreklik bazda %192 ve yıllık %35 artışla 263.000 mt’a ulaştı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satışları devam eden lojistik sıkıntılar nedeniyle yıllık %65 düşüşle 1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirket komşu ülkeler üzerinden yeniden deniz aşırı pazarlara erişebilmek için lojistik operatörleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %32 düşüşle 5,72 milyon mt olurken, pelet üretimi ise yıllık %31 düşüşle 5,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ferrexpo’nun CEO’su Jim North, “Şu anki satış tonajına uygun olarak faaliyet göstermeye devam ediyor ve lojistik koridorlar netlik kazandığında üretimi artırmayı bekliyoruz. Şirket mevcut koşullara uyum sağlamak amacıyla doğrudan indirgenmiş pelet üretimine odaklanıyor,” dedi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Ukrayna BDT Üretim Ferrexpo 

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