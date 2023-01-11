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Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi ve satışları savaşın olumsuz etkileri nedeniyle 2022’de düştü

Çarşamba, 11 Ocak 2023 14:25:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ana varlıkları Ukrayna’da bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %49 ve yıllık %85 düşüşle 457.000 mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan mevcut kısıtlamalara ek olarak dördüncü çeyreğin büyük bir bölümünde görülen elektrik kesintileri sonucunda çeyreklik bazda %50 ve yıllık %86 düşerek 417.000 mt oldu.

Öte yandan 2022 yılında Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi savaştan dolayı yılın tamamında görülen operasyonel ve lojistik kısıtlamalar nedeniyle yıllık %46 düşüşle 6,17 milyon mt olurken, pelet üretimi ise yıllık %46 düşüşle 6,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu yılda şirketin satışları yıllık %46 düşüşle 6,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Üretim Ferrexpo 

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