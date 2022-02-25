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Ferrexpo pelet sevkiyatı için fors majör ilan etti

Cuma, 25 Şubat 2022 12:14:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo, dün yaptığı çalışanlarının güvenliğine öncelik vereceğine dair açıklamanın ardından Ukrayna’daki operasyonları hakkında bir güncelleme yaptı.

Yeni açıklamaya göre Ukrayna’nın güneybatısında bulunan ve şirketin pelet sevkiyatını gerçekleştirdiği rıhtımın bulunduğu Pivdennyi limanındaki ihracat faaliyetleri geçici olarak askıya alındı.

Sonuç olarak Ferrexpo yakın vadede ürünlerinin gemiyle sevkiyatı için fors majör ilan etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ferrexpo’nun Horishni Plavni şehrinin yakınındaki madencilik ve işleme tesisleri faaliyet göstermeye devam ediyor.


Etiketler: BDT  madencilik  Ferrexpo  pelet  Ukrayna  |  benzer haberler »

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