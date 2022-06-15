Ferrexpo lojistik sıkıntılar nedeniyle üretimi azaltacak

Çarşamba, 15 Haziran 2022 12:28:56 (GMT+3) | İstanbul

Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri madencisi Ferrexpo bu yılın Ocak-Mayıs dönemindeki lojistik ve operasyonel faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu dönemde şirketin pelet üretimi yıllık %8 düşüşle 4,4 milyon mt oldu. Lojistikte yaşanan sorunlar nedeniyle demir cevheri stokları Mart-Mayıs döneminde 400.000 mt artan Ferrexpo, bu sorun hafifledikçe stoklarını düşürmeye çalışacak.

Şirketin açıklamasına göre Ukrayna’nın Karadeniz limanlarının hala kapalı olmasından dolayı, şirket pelet satışlarını çeşitli demir yolu ağı ve mavnalarla Avrupa pazarlarına yönlendirmek zorunda kaldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rus hava saldırılarının ardından demir yolu ağının hasar alması nedeniyle ülke genelindeki demir yolu ağında dönemsel aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Yakın zamanda Rusya’nın Ukrayna’nın güneybatısında gerçekleştirdiği bir füze saldırısıyla altyapı hasarının arttığı bildirildi, bu da Ferrexpo’nun mavna faaliyetlerinin azalmasına neden oldu.

Altyapıdaki hasar ve stoklardaki artışın sonucunda şirket alternatif bir lojistik rota üzerinde anlaşmaya varılana, hasarlı altyapı yeniden faaliyete geçene veya Ukrayna’nın Karadeniz limanları yeniden açılana kadar üretimini bir süreliğine azaltacak.

Ayrıca şirket Avrupa ile diğer pazarlardan gelen talebi karşılamak için dört pelet hattından bir veya üçüyle faaliyet göstermeye devam edecek.