EUROMETAL Güney Avrupa Toplantısı 2026: Rossi uzun vadeli durgunluk konusunda uyardı, teknoloji, enerji ve savunma alanında fırsatlar görülebilir

26 Şubat’ta Milano’da düzenlenen EUROMETAL Güney Avrupa Toplantısı 2026 kapsamında gerçekleştirilen makroekonomik panelde, Emilio Rossi (EconPartners & Oxford Economics), küresel görünümün hâlâ Covid sonrası politika döngüsünün etkisi altında olduğunu ve artık normalleşme sürecine girildiğini belirtti. Rossi’ye göre “aşırı genişlemeci” para ve maliye politikalarından daha “ortodoks” politikalara geçiş, AB dahil gelişmiş ekonomilerde yapısal kısıtlamaları yeniden ön plana çıkarıyor.

Uzun vadeli durgunluk dinamikleri geri dönüyor

Rossi, kamu sağlığı krizinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen söz konusu politikaların etkilerinin hâlâ görülebildiğini ifade etti. Çok düşük faiz oranları, uzun süreli mali destekler ve talepteki artış temel ekonomik göstergeleri geçici olarak değiştirmiş olsa da politika çerçevesinin normalleşmesiyle birlikte uzun vadeli sınırlamalar yeniden ortaya çıkıyor. Demografi, zayıf verimlilik artışı ve aşırı tasarruf gibi “uzun vadeli durgunluk” ile ilişkilendirilen unsurların yanı sıra korumacılık, iklim değişikliği, teknolojinin hızlanması, artan savunma harcamaları, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve yükselen küresel borç gibi yeni baskıların da tabloyu ağırlaştırdığını söyledi.

Rossi’ye göre küresel GSYİH büyümesi kısa vadede pandemi öncesi seviyelere yakın, yaklaşık %3 civarında kalmaya devam ediyor. Ancak tahminler, önümüzdeki on yılda büyümenin kademeli olarak %2,2-2,5 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Bunun, çelik dahil sanayi sektörlerinde talep artışı açısından daha az destekleyici bir ortam anlamına geldiğini vurguladı.

Temel görünümü “olumlu sayılmaz” olarak nitelendiren Rossi, daha iyimser senaryoları destekleyebilecek potansiyel unsurlara da dikkat çekti. Kilit unsur insan sermayesinin kalitesi. İnovasyonun –yalnızca yapay zekâ ile sınırlı olmaksızın– daha yüksek verimliliğe dönüşebilmesi için iş gücünün hem yeni teknolojileri geliştirecek hem de benimseyecek becerilere sahip olması gerekiyor. Bu çerçevede dijital uzmanlığın ve bağlantısallığın güçlendirilmesi, Ar-Ge yatırımlarının artırılması ve üniversiteler ile iş dünyası arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa için fırsat alanları: Dijital ekosistem, enerji ve savunma

Avrupa’nın başlıca büyüme fırsatları olarak geniş dijital ekosistemi (yapay zekâ, veri merkezleri, siber güvenlik, büyük veri, uydu teknolojileri, bulut ve IoT), ayrıca enerji ve savunma alanlarını işaret eden Rossi, bu sektörlerin güçlü bir altyapı temeline ihtiyaç duyduğunu belirtti. Özellikle veri merkezlerinin elektrik tüketimindeki artışın giderek daha belirgin hale geldiğini, 2030’a kadar büyümenin büyük kısmının ABD ve Çin kaynaklı olmasının beklendiğini söyledi ve istikrarlı elektrik üretimi ile güçlendirilmiş şebekelere yönelik büyük yatırımların gerekliliğini vurguladı.

Rossi ayrıca ABD dolarının küresel rolüne değinerek doların hâkimiyetinin yakında sona ereceğine dair söylemlerin abartıldığını savundu. “ABD doları en azından önümüzdeki on yıl boyunca küresel referans para birimi olmaya devam edecek,” diyen Rossi, bunun küresel ticaretteki rolü, sermayenin serbest dolaşımı ve Çin öncülüğünde bir alternatifin kısa vadede karşı karşıya olduğu yapısal kısıtlarla desteklendiğini ifade etti.