IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: 2025 zorlu bir yıl, ikinci yarıda piyasa daha da yavaşlayacak

27-29 Nisan tarihlerinde Atina’da gerçekleşen SteelOrbis 2025 Bahar Konferansı & 92. IREPAS IREPAS Toplantısı’nın son gününde konuşan hammadde tedarikçileri komitesi başkanı Stena Metal International’dan Jens Björkman, komitenin küresel çelik ve hammadde piyasalarının genel durumuna ilişkin bulgularını özetleyerek, bu yılın zor bir yıl olmasını beklediklerini ifade etti.

AB piyasasına bakıldığında Björkman, Avrupa çelik sektörünün bu yıla oldukça iyi başladığını ama ilk çeyrekte bölgede çelik üretiminin düşük olduğunu belirtti. Ayrıca Almanya’da yeni hükümetin gündeme aldığı savunma harcamaları paketinin çelik üretimini artırmasının beklendiğini vurguladı. Bölgede yeşil geçişin ertelendiğini ve 2030 yılına kadar uygulanabilir görünmediğini söyleyen Björkman, önümüzdeki 5-10 yıl içinde AB’de birçok çelik üreticisinin üretimlerini yüksek fırınlardan elektrik ark ocaklarına taşımaya başlayacaklarını ve bu zamana kadar hurda talebinin dalgalı seyredeceğini söyledi. Björkman, AB'nin hurda ihracatını kısıtlamaya yönelik planlarına da değinerek, bölgede hurda talebi şu anda düşük olduğu için kısıtlamaların çelik sektörü üzerinde baskı yaratacağını ama hurda ticareti için daha sağlam bir zemin oluşturacağını belirtti.

Öte yandan komite başkanı, Trump hükümetinin vergi hamlelerini ele aldı. Yeni bir vergi açıklanabileceği beklentisi nedeniyle ilk birkaç ayda ABD’ye yapılan satışların oldukça yüksek seviyelerde yer aldığını belirterek, yeni vergilerden önce Avrupalı üreticilerin ihracat düşüncesiyle yüksek kapasitede çalıştığını fakat yılın ikinci yarısında piyasanın çok daha yavaş seyretmesini beklediğini ifade etti. Trump’ın ikinci döneminin, ilk döneminden çok farklı olacağını da ekledi. Björkman, ABD’nin aldığı önlemlere rağmen Kanada ve Meksika’nın ABD’den yaptıkları çelik ithalatına vergi getirmeyeceğine inandığını, çünkü en büyük ticaret ortakları olan ABD’ye kısıtlama getirilmesinin kendi sanayilerine zarar vereceğini söyledi.

Son olarak hammadde piyasasına yönelik beklentilerini paylaşan Björkman, demir cevheri fiyatlarının geçen yılın sonu ve bu yılın başındaki yüksek seviyede üretim sonucu yaklaşık 100$/mt CFR civarında dalgalı seyrettiğini belirtti. Ayrıca Çin’in çelik üretimini azaltması ve genel olarak demir cevheri üretiminin artması halinde cevher fiyatlarının düşebileceğini söyledi. Hurda ticaretinin finansmanı konusuna da değinen Björkman, Karadeniz’de bazı zorluklar yaşandığını ve yüksek finansman maliyetlerinin rekabeti zorlaştırdığını sözlerine ekledi.