Mario Draghi: AB’nin rekabet edebilmesi için ortak karbonsuzlaştırma planı gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası’nın Eski Başkanı Mario Draghi, güncel küresel gelişmeler karşısında Avrupa ekonomisinin nasıl rekabetçi kalabileceğine ilişkin “Avrupa Rekabet Gücünün Geleceği” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, AB’nin yerel üretim kapasitesini desteklemek ve ABD ile Çin karşısında rekabet edebilmek için daha koordineli bir sanayi politikasına, karbondan arındırma için ortak bir plana, daha fazla yatırıma ve finansmana ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Enerji yoğun sektörlerle ilgili olarak, Avrupa’nın farklı sektörler için farklı politika araçlarını ve yaklaşımları birleştiren karma bir strateji uygulaması gerekeceği belirtildi. Rapora göre bu stratejinin uygulanması için tüm politikaların AB’nin hedefleriyle uyumlu olduğu ortak bir karbondan arındırma ve rekabetçilik planına ihtiyaç duyulacak. Ele alınması gereken öncelikli konular arasında son kullanıcılar için enerji maliyetlerinin azaltılması ve enerji sektörünün karbondan arındırılmasını hızlandırmak yer alıyor. Bir diğer öncelikli konu ise haksız rekabetle ve/veya uluslararası rakiplerine göre daha katı karbondan arındırma hedefleriyle karşı karşıya olan sektörlerde rekabet koşullarının eşitlenmesi.

Raporda enerji yoğun sektörlere yönelik önerilerin yakında yapılacak olan Temiz Sanayi Anlaşması’na entegre edilmesi ve acilen uygulanması gerektiğine dikkat çeken Avrupa Çelik Birliği, farklı politikalar arasındaki uyumun önem taşıdığını, çelik de dahil olmak üzere her sektörün yeşil geçişini mümkün kılmak üzere sektöre özgü girişimler uygulanması gerektiğini ifade etti.