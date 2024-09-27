Federacciai çelik piyasasının geleceğine yönelik başlıca sıkıntılara değindi

Avrupa çelik sektörü, artan uluslararası rekabet ve bölgedeki katı çevresel düzenlemeler nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya. Söz konusu koşullar altında İtalya çelik sektörünün fırsat ve tehditler arasında bir denge kurması gerekiyor. İtalyan Çelik Üreticileri Birliği Federacciai’nin 26 Eylül tarihinde Vicenza’da düzenlediği toplantıda sektörün geleceğini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan stratejilere değinildi.

Birliğin Başkanı Antonio Gozzi, İtalya çelik sektörünün karşılaştığı iki önemli konu hakkında konuştu: enerji ve hurda. Gozzi, yeterince planlama yapılmazsa AB’nin çevre politikalarının sektöre zarar verebileceğini ifade etti. Avrupa’nın karbondan arındırma politikalarını “ideolojik ve aşırı” olarak eleştiren Gozzi, "karbondan arındırmaya yönelik daha pragmatik ve gerçekçi bir yaklaşım, bölgedeki çelik sektörünün geleceğe daha güvenle bakmasına olanak sağlayacak” şeklinde konuştu. Çelik üretimi için önemli bir hammadde olan hurdaya yönelik net bir strateji olmadan İtalya’da yeni elektrikli ark ocaklarının devreye alınmasına ilişkin endişelerine değinen başkan, çevresel politikaların daha az katı olduğu ülkelere hurda ihracatından kaçınılması gerektiğini, aksi takdirde İtalya çelik sektörünün rekabet gücünün riske gireceğini belirtti ve “2014 yılından bu yana ihracatın önüne geçmeye çalışıyoruz ancak henüz başaramadık,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gozzi, 2028 yılından itibaren yeni bir hat aracılığıyla Tunus’tan ithal edilmesi beklenen yenilenebilir enerji gibi İtalya çelik sektörüne yenilenebilir enerji temin edilmesini sağlayan çözümler önererek İtalya’nın Almanya ve Fransa gibi ülkelerle arasındaki rekabet açığını kapatmanın önemini vurguladı. Başkan, Brezilyalı madenci Vale ile iş birliği içinde kurulabilecek bir doğrudan indirgenmiş demir üretim tesisinden ve bu tesisin karbondan arındırmaya yönelik potansiyel katkılarından bahsetti.

Buna ek olarak çelik sektörünün rekabet gücünü artırmak için enerji maliyetine yönelik önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Gozzi, “İtalyan şirketler diğer Avrupa ülkelerindeki rakiplerine kıyasla daha yüksek elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor,” dedi ve bu eşitsizliğin İtalya çelik sektörünün önünde bir engel teşkil etmeye devam ettiğini belirtti.

İmalat sektörü

Çelik sektörünün yanı sıra otomotiv, mekanik, inşaat ve ahşap mobilya gibi çeliğe dayalı diğer İtalya imalat sektörleri de zorluklarla karşı karşıya kalıyor. İtalya Otomobil Sanayicileri Birliği Anfia, İtalya Metal İşleme Federasyonu Federmeccanica, İtalya İnşaat Şirketleri Federasyonu Federcostruzioni ve İtalya Ahşap ve Mobiya Federasyonu FederlegnoArredo üç ortak öncelik belirledi: teknolojik gelişme, dijitalleşme ve karbondan arındırma.

Panel sırasında Federcostruzioni’nin yetkilisi Paola Marone, binaların sismik, hidrojeolojik ve enerji verimliliğini iyileştirmeye yönelik yatırım ihtiyacını vurgularken Anfia’nın yetkilisi Roberto Vavassori, Avrupa otomotiv sektörünün uğrayacağı zararın önüne geçmek için emisyon sistemine ilişkin son tarihlerin gözden geçirilmesini ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) daha kademeli olarak uygulanmasını talep etti. Federmeccanica’nın yetkilisi Corrado La Forgia, Avrupa düzeyinde adil rekabet ortamının kurulması için temel konular olan dijitalleşme ve üretkenliğin önemini vurguladı. Son olarak FederlengoArredo’nun yetkilisi Claudio Feltrin, enerji ve geri dönüşüm sıkıntılarının üstesinden gelmek için sektörler arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Hükümet desteği

Toplantı sırasında İtalya hükümeti, çelik sektörüne yönelik desteğinin arkasında durdu. İtalya Çevre Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, gaz teminiyle ilgili risklere ve nükleer enerjinin ülkenin enerji istikrarını sağlamak konusundaki önemine dikkat çekti. Daha güvenli olan küçük modüler reaktörler kurulması gerektiğini belirtti ve hükümetin sürdürülebilir bir geçiş kapsamında yeşil çeliğe destek olacağını hatırlattı.

İtalya Ticaret Bakanı Adolfo Urso da başta SKDM olmak üzere Avrupa Yeşil Anlaşması’nın geçiş aşamasının oldukça karmaşık olduğuna yönelik endişelerini dile getirdi. Urso, döngüsel ekonomiyi destekleme projesi kapsamında Avrupa’dan hurda ihracatının yasaklanmasını önerdi. Ayrıca yenilikçi ve sürdürülebilir çeliğe odaklanmak üzere eski Ilva ile Piombino ve Terni dahil diğer İtalyan çelik tesislerinin yeniden devreye alınması konusunda kaydedilen gelişmelerin altını çizdi.

Teknolojik eşitliğin önemi

Toplantının son konuşmacısı İtalya İmalat ve Servis Şirketleri Birliği Confindustria’nın Başkanı Emanuele Orsini, Avrupa Yeşil Anlaşması’nda teknolojik eşitliğin önemine değindi. Orsini, teknolojik değişikliklerin katı düzenlemelerle uygulanamayacağını ve özellikle elektrik ark ocaklarının kullanımıyla karbon emisyonunun azaltılması konusunda halihazırda önemli ilerleme kaydetmiş olan İtalya sektörü ile yetkililer arasındaki K_REPLACE1melerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca SKDM ve Emisyon Ticaret Sistemi’ne karşı ortak hareket edilebilmesi için Avrupa sektörlerinin bir araya gelmesinin ve gaza bağımlılığı azaltmak için nükleer enerjinin önemini vurguladı.