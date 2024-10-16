EUROFER: Avrupa çelik sektörünü kurtarmak için acilen harekete geçilmesi gerekiyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından Tata Steel Netherland, Arvedi, ArcelorMittal Europe, Aperam, Riva Stahl, Voestalpine Steel Division ve Salzgitter AG adına Avrupa Birliği üye devletlerinin başkanlarına bir mektup gönderildi. Mektupta, Avrupa Konseyi’nin 17-18 Ekim tarihlerinde yapacağı toplantıda Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu bazı sorunların dikkate alınması istendi.

Mektuba göre AB imalat sektörü değer zincirinin vazgeçilmez bir parçası olan çelik sektörü, 2009 yılındaki mali ve ekonomik krizden sonra en kötü krizini yaşıyor. Söz konusu krizde 2023 yılında 551 milyon mt olarak kaydedilen ve etkisi halen hissedilen küresel çelik kapasite fazlası ile düşük çelik talebi ve yüksek enerji fiyatlarının olumsuz etkilerini daha da hissettiren haksız ticaret ortamı rol oynadı. EUROFER'e göre acilen önlem alınmazsa, çoğu AB ülkesi 2030 yılı ve sonrası için karbondan arındırma projelerine yatırım yapabilecek güçlü bir çelik sektörüne sahip olamayacak. 2023 yılında AB’de çelik üretimi 2008’e kıyasla %30 düşüşle 126 milyon mt’a gerilerken kapasite kullanımı son zamanlarda %60 gibi sürdürülemez seviyelere indi.

EUROFER, Temiz Sanayi Anlaşması’nın bir parçası olan Çelik Eylem Planı kapsamında hem acil durum tedbirlerinin hem de küresel kapasite fazlası ile haksız ticaretin yıkıcı etkilerine yönelik yapısal çözümlerin gündeme alınması gerektiğini belirtti. Dikkate alınması talep edilen diğer konular ise şu şekilde; mevcut ticari önlemlerin ihlal edilmesini önlemek için AB Ticaret Savunma Araçları’nın güçlü bir şekilde uygulanmasını sağlamak, mevcut koruyucu önlemlerin yerini alacak daha sağlam bir vergi rejimi getirilmesi, ihracatı korumak amacıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda iyileştirmelere gidilmesi, enerji yoğun sektörler için enerji maliyetlerinin azaltılması, hurda arzını AB piyasasında tutarken hammaddelere erişimin güvence altına alınması ve bölgede yeşil çelik talebinin artırılmasında öncü olacak pazarlar belirlenmesi.