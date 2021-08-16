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EUROFER: Çelik talebindeki toparlanmanın 2021 yılında devam etmesi bekleniyor

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 16:02:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) son yayınladığı Ekonomik ve Piyasa Görünümü raporuna göre, AB’nin bu yılın birinci çeyreğindeki görünür çelik tüketimi iyileşen talep seviyesi sayesinde yıllık %0,9 artışla 36,3 milyon mt oldu. EUROFER, çelik kullanan sektörlerde ve çelik talebinde gözlenen toparlanmanın 2021 yılında devam etmesini beklediğini, ancak AB’deki genel ekonomik toparlanmanın düzensiz olduğunu ve riske açık olduğunu belirtti.

EUROFER’in raporuna göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde karantina önlemlerinin gevşetilmesi endüstriyel faaliyetlerin yeniden başlamasına olanak sağladı. Söz konusu çeyrekteki üretimde bir önceki çeyreğe kıyasla toparlanma görüldü. Bu durum, bazı sektörlerdeki üretimde kaydedilen beklenenin üzerindeki toparlanmayla geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ile bu yılın birinci çeyreğine kadar devam etti.

Birinci çeyrekte, AB’de çelik kullanan sektörlerin üretimi yıllık %2,6 arttı. Bu, 2019 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen ilk çeyreklik artış oldu. EUROFER, AB’de çelik kullanan sektörlerin pandemi sürecinde yaşanan üretim kaybından sonra toparlandığını, ancak aşı planlamaları ve pandeminin olumsuz sonuçlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle faaliyetlerin hala risk altında olduğunu belirtti.


Etiketler: Avrupa Birliği  tüketim  |  benzer haberler »


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