EUROFER: AB’nin görünür çelik tüketimi 2025’in ikinci çeyreğinde son kullanıcı talebiyle birlikte azaldı

Salı, 02 Aralık 2025 14:55:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre 2025’in ilk çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi, bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %2,2’lik artışın ardından yıllık %1,8 düşüşle 34,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

EUROFER’in raporuna göre AB’nin çelik kullanıcısı sanayi sektörleri ikinci çeyrekte de zayıflamaya devam etti ve Çelik Ağırlıklı Sanayi Üretimi Endeksi (SWIP) arka arkaya altıncı çeyrekte düşüş kaydetti. Endeks önceki çeyrekte %3,2 gerilerken, bahsi geçen çeyrekte %2,9 azaldı. Bununla birlikte ABD’nin uyguladığı vergi önlemlerinin yarattığı belirsizlik nedeniyle AB sanayi sektörünün 2025 yılının tamamında önceki tahmin olan %0,7’ye kıyasla %1,5 gerilemesi bekleniyor. 2026 yılı içinse %1,8 oranında büyüme öngörülüyor.

EUROFER, 2026 yılında görünür çelik tüketiminin yaklaşık %3 artışla tekrar büyümeye başlamasını bekliyor. Birliğin önceki tahmini %3,1 büyüme olmuştu. Ancak bu tahminler, halen belirsizliğini koruyan sanayi koşulları ve küresel jeopolitik krizlerin azalmasına bağlı. Sonuç olarak raporda çelik talebinin küresel piyasa koşullarındaki çalkantılardan etkilenmeye devam ettiğinin altı çizildi.


