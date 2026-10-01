EUROFER: AB'de çelik talebinin 2026'da yatay seyretmesi, 2027'de daha güçlü bir toparlanma göstermesi bekleniyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Ekonomi Komitesi'nin Ekonomik ve Çelik Piyasası Görünümü 2026-2027/2026 üçüncü çeyrek raporuna göre AB'de görünür çelik tüketimi 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,5 artarak 34,4 milyon mt'a ulaştı.

2026 görünür çelik tüketimi tahmini aşağı yönlü revize edildi

EUROFER, toparlanmanın ivme kaybetmesini bekliyor. Piyasada istikrar beklentileri ile Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar ve diğer jeopolitik sorunlar nedeniyle imalat sektörlerindeki talebin zayıf seyrini sürdürmesi göz önünde bulundurularak, görünür çelik tüketiminin 2026'da yalnızca %0,1 artışla 135 milyon tona ulaşması öngörülüyor. Birlik, daha önce bu artışın %0,4 olacağını tahmin etmişti. Büyümenin 2027'de %2,3'e hızlanması ve tüketimin 138 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte, tüketim hacimlerinin pandemi öncesi seviye olan 2019'un yaklaşık 7 milyon ton altında kalacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan gerçek çelik tüketimi, 2025'in dördüncü çeyreğindeki %11,5'lik yükselişin ardından 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %1,6 arttı.

Üretim ve kapasite kullanım oranı zayıf seyrediyor

AB'nin ham çelik üretimi 2025 yılında yıllık bazda %2,9 düşüşle 125,8 milyon tonla rekor düşük seviyeye geriledi, Mayıs 2026'da ise %1,1 arttı. EUROFER'e göre bu zayıflık, çelik kullanan sektörlerden gelen cılız talep ile diğer büyük çelik üreticisi bölgelere kıyasla kalıcı olarak yüksek seyreden enerji ve üretim maliyetlerinden kaynaklandı. Kapasite kullanım oranı 2025'teki %65 seviyesinden Mayıs 2026'da %67'ye yükselse de tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Çelik kullanan sektörlerde kademeli toparlanma bekleniyor

Çelik Ağırlıklı Sanayi Üretimi (SWIP) endeksiyle ölçülen çelik kullanan sektörlerden gelen talebin, 2024'te %4,1 ve 2025'te %0,1 düşüşün ardından 2026'da %1,5 artması öngörülüyor. AB'nin en büyük çelik tüketicisi olan inşaat sektörünün 2026'da %1,8, makine mühendisliği sektörünün ise %1,9 büyümesi beklenirken, otomotiv üretiminin %0,9 daha gerilemesi tahmin ediliyor. SWIP büyümesinin 2027'de inşaat (%2,9 artış), makine mühendisliği (%1,8 artış) ve otomotiv üretimindeki toparlanmanın (%3,5 artış) etkisiyle %2,5'e hızlanması bekleniyor.

AB ekonomisi jeopolitik gerginliklere rağmen dayanıklılığını koruyor

EUROFER, AB ekonomisinin Orta Doğu'daki gerginliklere rağmen dayanıklılığını koruduğunu ancak bunun henüz anlamlı bir sanayi toparlanmasına dönüşmediğini belirtti. AB'nin gayrisafi yurt için hasılası (GSYİH) 2026'nın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekteki %0,8'lik artışın ardından yıllık bazda %1,2 büyüdü. Aynı dönemde reel GSYİH Almanya'da %0,9, Fransa'da %0,7, İtalya'da %1 ve İspanya'da %2,7 arttı. EUROFER, AB GSYİH'sinin 2026'da %1,1, 2027'de ise %1,4 büyümesini öngörürken, IMF euro bölgesi GSYİH'sinin sırasıyla %0,9 ve %1,2 büyümesini bekliyor.