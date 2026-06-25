EUROFER: AB’nin çelik talebi 2026 yılında sınırlı büyüme kaydedecek, kapasite kullanımı düşük seyrini sürdürüyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 ikinci çeyrek raporuna göre AB’de görünür çelik tüketimi 2025 yılında beklentilerin üzerinde toparlanma göstererek yıllık %4,4 artışla 134 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu artış, yılın ikinci yarısında kaydedilen güçlü büyüme ve ithalattaki keskin artışla desteklendi.

EUROFER’e göre görünür çelik tüketimi 2025 yılının dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyrekte kaydedilen %4,7’lik artışın ardından yıllık %13,5 yükseldi. Söz konusu artış kısmen önceki yılın aynı döneminde kaydedilen düşük tonajlardan ve 2026 yılında talebin toparlanacağına yönelik beklentiler nedeniyle alımların öne çekilmesinden kaynaklandı. Bununla birlikte görünür çelik tüketimi pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık 10 milyon mt altında kaldı.

Tüketim toparlansa da kapasite kullanım oranları düşük

EUROFER ayrıca AB’de kapasite kullanım oranının düşük seyrini sürdürdüğünü belirterek söz konusu oranın 2026 yılının ilk çeyreğinde %65,4 seviyesinde yer aldığını ve 2025 yılındaki %65 seviyesine kıyasla büyük ölçüde aynı kaldığını bildirdi. Birliğe göre bu durum çelik tüketimindeki toparlanmaya rağmen piyasa göstergelerindeki zayıflığın sürdüğüne işaret etti.

EUROFER AB’de görünür çelik tüketiminin daha yavaş bir hızla da olsa büyümeyi sürdüreceğini ve 2026 yılının tamamında %0,4 artışla 135 milyon mt seviyesine çıkacağını, 2027 yılında ise %2,2 artışla 138 milyon mt seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan gerçek çelik tüketimi üç yıl üst üste kaydedilen yıllık düşüşlerin ardından 2025 yılında %0,9 artarken, stok yenilemelerinin desteğiyle hem 2026 hem de 2027 yıllarında %1,4 artış göstermesi bekleniyor.

2027 yılında çelik kullanan sektörlerden gelen talebin daha fazla ivme kazanması beklenirken, Çelik Ağırlıklı Sanayi Üretim Endeksi’nin inşaat üretimi, makine mühendisliği ve otomotiv üretimindeki artışların etkisiyle %2,4 yükselmesi öngörülüyor.

Jeopolitik belirsizliklere rağmen büyüme devam ediyor

Bununla birlikte EUROFER, jeopolitik belirsizliklere rağmen ekonomik büyümenin devam ettiğini belirtti. Rapora göre AB’nin gayrisafi milli hasılası 2025 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen %1,4’lük artışa kıyasla 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık %1 arttı. Aynı dönemde Almanya’da %0,3, Fransa’da %1,1, İtalya’da %0,7 ve diğer büyük AB ekonomilerinden daha iyi performans göstermeyi sürdüren İspanya’da %2,7 yükseldi.

EUROFER, AB’nin gayrisafi milli hasılasının 2025 yılındaki %1,3’lük artışın ardından 2026 yılında %1 ve 2027 yılında %1,4 artacağını öngörüyor. Avrupa Komisyonu’nun bahar tahminine göre AB’nin gayrisafi milli hasılasının 2026 yılında %1,1 ve 2027 yılında %1,4 artması beklenirken, IMF gayrisafi milli hasılanın euro bölgesi için büyümesini 2026 yılı için %1,1 ve 2027 yılı için %1,2 olarak tahmin ediyor.