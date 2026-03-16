EUROFER: Çelik talebinin pandemi öncesi seviyelerin çok altında kalması bekleniyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 birinci çeyrek raporuna göre 2025 yılının üçüncü çeyreğinde AB-27 ülkelerinde görünür çelik tüketimi yıllık %4,6 artışla 32 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu artış 2025 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen %1,7 düşüşün ardından geldi.

EUROFER’e göre daha önce yeni bir düşüş beklentisine işaret eden tahminlere rağmen 2025 yılında sanayi görünümünde, özellikle yılın ikinci yarısında sınırlı bir iyileşme görüldü. Ancak bu toparlanma büyük ölçüde 2024 yılının ikinci yarısında kaydedilen düşük tonajların baz etkisinden kaynaklandı. Bu doğrultuda görünür çelik tüketiminin 2025 yılında daha önceki tahmin olan %0,2’lik düşüşe kıyasla %2,4 artış kaydetmesi bekleniyor. Yukarı yönlü revizyonun başlıca nedeni bazı yerel pazarlarda beklenenden güçlü gerçekleşen büyüme olurken, bu gelişme ticaretteki aksaklıklar ve ABD’nin vergilerine ilişkin belirsizliklerin olumsuz etkisini kısmen dengeledi.

SWIP endeksi yükselirken, sanayi faaliyetlerinde ilk toparlanma işaretleri görüldü

Öte yandan çelik tüketen sektörler toparlanmanın ilk işaretlerini göstermeye başladı. Çelik Ağırlıklı Sanayi Üretimi (SWIP) endeksi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde %1,8 artarak altı çeyrek üst üste kaydedilen düşüşün ardından ilk artışını gösterdi. Bununla birlikte genel görünüm temkinli kaldı. SWIP endeksinin 2024 yılında kaydedilen %3,6’lık sert daralmanın ardından 2025 yılında %0,3 gerilemesi, ardından 2026 yılında ise %1,9 ve 2027 yılında %2,2 oranlarında ılımlı büyümeye dönmesi bekleniyor. İnşaat sektöründe kademeli bir toparlanma görülürken, otomotiv ve makine mühendisliği gibi sektörler zayıf talep ve belirsizlikler nedeniyle baskı altında kaldı.

Çelik tüketiminin 2026-2027 döneminde sınırlı artması bekleniyor

Bununla birlikte görünür çelik tüketiminin 2026 yılında %1,3 artarak büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ancak bu oran daha önce öngörülen %3’lük büyüme tahminine kıyasla daha düşük bir artışa işaret ediyor. Sanayi görünümünde iyileşme sağlanması ve küresel gerilimlerin hafiflemesi koşuluyla 2027 yılında da benzer şekilde yaklaşık %1,4’lük bir büyüme öngörülüyor.

Toparlanma beklentisine rağmen çelik talebinin pandemi öncesi seviyelerin belirgin şekilde altında kalmaya devam edeceği tahmin edilirken, 2026 yılında pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık 11 milyon mt, 2027 yılında ise yaklaşık 9 milyon mt altında yer alması bekleniyor. EUROFER’e göre bu durum bölgenin sanayi sektöründeki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.

EUROFER artan ithalat ve gerileyen çelik üretimine dikkat çekti

Piyasa görünümüne dair yorumlarda bulunan Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert, Avrupa’da çelik üretiminin gerilemeye devam ederken, ithalatın AB pazarındaki payının giderek arttığını belirtti. Eggert, AB’li yetkililerin yeni çelik ticareti koruma önlemi konusunda gecikmeden ve etkinliğini zayıflatmadan anlaşmaya varması gerektiğini vurgulayarak aksi takdirde Avrupa’nın daha fazla sanayi kapasitesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Eggert ayrıca İran ile ilgili krizin Avrupa sanayisinin küresel enerji şoklarına ne kadar açık olduğunu gösterdiğini belirterek AB’nin çelik üretimini ve yeşil yatırımları bölgede tutmak istiyorsa hem etkili ticaret önlemleri hem de uygun fiyatlı elektrik sağlaması gerektiğini söyledi.

İran krizi ve jeopolitik gerilimler enerji fiyatlarında belirsizliği artırıyor

Bununla birlikte raporda Ukrayna’daki devam eden savaş ve Orta Doğu’daki gerilimler ile diğer küresel jeopolitik risklerin şimdiye kadar zayıf enerji talebi ve durgun küresel ekonomik faaliyet nedeniyle petrol ve gaz fiyatlarında önemli artışlara yol açmadığı ancak İran’ı içeren çatışmanın bu tabloyu önemli ölçüde değiştirdiği ve enerji fiyatlarının gelecekteki seyrine ilişkin belirsizliği artırdığı ifade edildi.