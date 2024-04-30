EUROFER: AB’nin Türkiye’den çelik ithalatı Ocak-Şubat döneminde sertçe yükseldi

Salı, 30 Nisan 2024 11:07:36 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 ikinci çeyrek raporuna göre AB’nin yarı mamul dahil olmak üzere toplam çelik ithalatı 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %11 arttı. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %25 ve nihai mamul ithalatı yıllık %11 artarken uzun mamul ithalatı da yıllık %19 azaldı.

2023 yılının tamamında toplam ithalat, bir önceki yıl kaydedilen yıllık %7 düşüşün ardından %8,5 geriledi. Söz konusu yılda yassı mamul ithalatı yıllık %8, uzun mamul ithalatı yıllık %22 ve nihai mamul ithalatı da yıllık %11 düştü. 2023 yılında ithalat rekor seviyede yer almaya devam etti ve bunun sonucunda görünür çelik tüketiminde ithalatın payı %27 seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk iki ayında Hindistan, Türkiye, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Japonya ve Çin, AB’nin nihai mamul ithalatı yaptığı başlıca rotalar oldu. Bu ülkelerin ilk beşi aynı dönemde AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %55’ini oluşturdu. Hindistan %13,3’lük payıyla AB’nin en büyük nihai mamul ithalat rotası olmaya devam ederken Türkiye, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Japonya ve Çin’in payları da sırasıyla %11,4, %10,6, %10, %9,6, %8,3 ve %7,4 seviyelerinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin ve Güney Kore’den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %30 ve %1 azalırken Türkiye, Hindistan, Vietnam, Japonya ve Tayvan’dan yapılan ithalat da sırasıyla yıllık %58, yıllık %91, yıllık %130, yıllık %10 ve yıllık %14 yükseldi.

EUROFER’e göre 2024 yılının ilk iki ayında uzun mamul ithalatı, nihai mamul ithalatının %19’unu oluşturdu.