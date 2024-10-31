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EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı ilk yedi ayda %7 yükseldi

Perşembe, 31 Ekim 2024 14:47:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 dördüncü çeyrek raporuna göre AB ülkelerinin dış piyasalara yaptığı toplam çelik ihracatı, önceki çeyrekte görülen %1’lik artışın ardından bu yılın ilk çeyreğinde %6 artış kaydetti. İkinci çeyrekte nihai, yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla %4, %6 ve %1 yükseldi.

2024’ün ilk yedi ayında ise toplam çelik ihracatı %6 artış kaydederken yassı ve uzun mamul ihracatında sırasıyla %8 ve %6’da yer alan artışlar sayesinde nihai mamul ihracatı %7 büyüme kaydetti. Bahsi geçen dönemde yassı mamul ihracatı, nihai mamul ihracatının %65’ini oluşturdu.

EUROFER’in yayımladığı verilere göre Ocak-Temmuz döneminde AB ülkelerinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler İngiltere, ABD, Türkiye, İsviçre, Çin ve Mısır oldu. Bu ülkelerin ilk beşi toplam nihai mamul ihracatının %56’sını meydana getirdi. BAE’ye yapılan ihracatın %91 artış gösterdiği kaydedilirken Ukrayna’ya yapılan ihracat savaşın ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle %14 geriledi. Nihai mamul ihracatının yıllık artış gösterdiği ülkeler %35 ile ABD, %16 ile Çin, %7 ile Norveç ve %4 ile hem İngiltere hem de Türkiye olurken İsviçre’de %7, Mısır’da ise %12 düşüş gözlendi.


Etiketler: Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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