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Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %84,9 yükseldi

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 13:48:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz yıllık %84,9 artışla 958.000 mt seviyesinde yer alırken yarı mamul ihracatı da yıllık %64,2 artarak 1,13 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik profil ihracatı yıllık %11,9 yükselerek 319.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı dönemde yerel çelik tüketimi yıllık %1,7 artışla 2,03 milyon mt seviyesine çıktı ve tüketimin 711.600 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Yılın ilk yedi ayında Ukrayna yıllık %21,8 artışla 564.900 mt yassı mamul ithal ederken çelik profil ithalatı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemine kıyasla %14,4 artışla 135.500 mt ve yarı mamul ithalatı 6.100 mt’a kıyasla 11.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde başlıca ihracat pazarları %74,3 ile AB, %8,8 ile Afrika ve %7,6 ile diğer Avrupa ülkeleri olurken ithalat yapılan başlıca rotalar %47,1 ile diğer Avrupa ülkeleri, %29,8 ile AB-27 ülkeleri ve %21,2 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Profil Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Tüketim 

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