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Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %78,6 arttı

Pazartesi, 16 Eylül 2024 15:00:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %78,6 artışla 1,18 milyon mt seviyesinde yer alırken yarı mamul ihracatı da yıllık %64,1 artarak 1,34 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik profil ihracatı yıllık %14 yükselerek 399.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı dönemde yerel çelik tüketimi yıllık %1,3 düşüşle 2,30 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 833.100 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Yılın ilk sekiz ayında Ukrayna yıllık %16,8 artışla 664.300 mt yassı mamul ithal ederken çelik profil ithalatı 2023 yılının Ocak-Ağustos dönemine kıyasla %18,2 artışla 156.600 mt ve yarı mamul ithalatı 7.000 mt’a kıyasla 12.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde başlıca ihracat pazarları %72 ile AB, %9,7 ile Afrika ve %7,2 ile diğer Avrupa ülkeleri olurken ithalat yapılan başlıca rotalar %49,2 ile diğer Avrupa ülkeleri, %28,5 ile AB-27 ülkeleri ve %20,6 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Profil Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Ukrayna BDT Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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