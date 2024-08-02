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Türkiye ve Ukrayna arasındaki STA yürürlüğe girdi

Cuma, 02 Ağustos 2024 10:43:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gazetede yayımlanan kanuna göre Türkiye ile Ukrayna’nın 3 Şubat 2022 tarihinde Kiev’de imzaladığı serbest ticaret anlaşması onaylanarak yürürlüğe girdi. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylama yetkisine sahip.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu anlaşmayla Türkiye, Ukrayna’nın ihraç ettiği tüm malların %95’ine vergi uygulamayacak ve geri kalan kısım ise düşük vergi oranlarına veya kotaya tabi olacak. Anlaşmayla ülkeler arasındaki ticari cironun yıllık 7,3 milyar $’dan 10 milyar $’a çıkarılması hedefleniyor. Anlaşmanın çelik sektörü üzerindeki etkilerine bakıldığında, yassı mamul, filmaşin ve inşaat demiri gibi bazı ürünler kota sistemine tabi olacak (yine de belli bir vergi oranı uygulanacak), yarı mamul dahil bazı ürünler için ise mevcut vergi oranları üzerinden indirime gidilecek.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Yassı Ürünler Yarı Mamul Ukrayna Türkiye Avrupa Ticaret 

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