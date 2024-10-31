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EUROFER: AB’nin Türkiye’den çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde neredeyse iki katına çıktı

Perşembe, 31 Ekim 2024 14:37:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 dördüncü çeyrek raporuna göre AB’nin yarı mamul dahil olmak üzere toplam çelik ithalatı bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık %2 düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %7 düşerken nihai mamul ithalatı %5 geriledi. Uzun mamul ithalatında ise %4 artış görüldü.

Bu yılın ilk yedi ayında Hindistan, Türkiye, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Çin, Ukrayna ve Japonya, AB’nin nihai mamul ithalatı yaptığı başlıca ülkeler oldu. Bu ülkelerin ilk beşi Ocak-Nisan döneminde AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %57’sini oluşturdu. Hindistan %15’lik payıyla AB’nin en büyük nihai mamul ithalat rotası olmaya devam ederken Türkiye, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, ve Çin’in payları da sırasıyla %14, %11, %9,4, %9 ve %7 seviyelerinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’den yapılan ithalat %99 artışla neredeyse önceki yılın iki katına çıkarken Hindistan ve Vietnam çıkışlı çelik ithalatı sırasıyla %27 ve %20 artış kaydetti. Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’dan yapılan sevkiyatlar ise sırasıyla %23, %20, %7 ve %1 düştü.

EUROFER’e göre 2024 yılının ilk yedi ayında uzun mamul ithalatı önceki yıla kıyasla yatay seyrederken toplam nihai mamul ithalatındaki payı %20 oldu. Yıllık bazda yassı mamul ve nihai mamul ithalatı %9 ve %7 artış kaydetti.


Etiketler: Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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