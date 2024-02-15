EUROFER: AB’nin Türkiye’den çelik ithalatı Ocak-Kasım döneminde sertçe düştü

Perşembe, 15 Şubat 2024 13:47:41 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 birinci çeyrek raporuna göre AB’nin toplam çelik ithalatı 2023 yılının ilk 11 ayında yıllık %11 düştü. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %9 ve uzun mamul ithalatı da yıllık %25 azaldı.

Ocak Kasım döneminde Hindistan, Güney Kore, Çin, Vietnam, Tayvan, Türkiye ve Japonya AB’nin nihai mamul ithalatı yaptığı başlıca rotalar oldu. Bu ülkelerin ilk beşi aynı dönemde AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %58’ini oluşturdu. Hindistan %13,7’lik payıyla AB’nin en büyük nihai mamul ithalat rotası olmaya devam ederken Güney Kore, Çin, Vietnam ve Tayvan’ın payları da sırasıyla %13,1, %11,4, %10,2 ve %9,5 seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye ve Çin’den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %51 ve %13 azalırken Hindistan, Japonya, Vietnam, Tayvan ve Güney Kore’den yapılan ithalat da sırasıyla yıllık %7, yıllık %32, yıllık %38, yıllık %12 ve yıllık %6 yükseldi.

EUROFER’e göre 2023 yılının ilk 11 ayında ayında uzun mamul ithalatı nihai mamul ithalatının %21’ini oluşturdu.