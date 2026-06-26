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EUROFER: AB’nin çelik ihracatı küresel ticari gerilimler nedeniyle zayıflamayı sürdürüyor

Cuma, 26 Haziran 2026 11:35:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 ikinci çeyrek raporuna göre AB’nin AB dışı ülkelere yönelik çelik ihracatı, süregelen küresel ticaret gerilimleri ve zayıf talep nedeniyle 2026 yılının başında zayıflamaya devam etti.

EUROFER, AB’nin üçüncü ülkelere yönelik toplam çelik ihracatının 2026 yılının ilk iki ayında yıllık %33 oranında keskin bir şekilde düştüğünü belirtti. Aynı dönemde nihai mamul ihracatı, hem yassı hem de uzun çelik ürünleri sevkiyatlarındaki düşüşü yansıtacak şekilde %30 azaldı. Yassı mamul ihracatı %29 düşerken, uzun mamul ihracatı %33 geriledi.

EUROFER’e göre Ocak-Şubat döneminde neredeyse tüm başlıca pazarlara yapılan ihracat sertçe geriledi. AB’nin ABD’ye yönelik çelik ihracatı yıllık %46 gerilerken, Türkiye’ye yapılan sevkiyatlar %23 azaldı. Çin’e yönelik ihracat %13 düşerken, Norveç’e yapılan sevkiyatlar %20 geriledi. İsviçre ise AB çelik ihracatının artış kaydettiği tek büyük varış pazarı oldu ve söz konusu ülkeye yapılan ihracat %2 arttı.

2026 yılının ilk iki ayında AB çelik ihracatının başlıca varış noktaları İngiltere, Türkiye, İsviçre, ABD ve Hindistan oldu. Bu beş ülke, söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %61’ini oluşturdu.

EUROFER, ihracattaki zayıflığın ticari belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve zayıf sanayi faaliyetleriyle şekillenen zorlu küresel ticaret koşullarını yansıttığını ve bu durumun AB çıkışlı çelik ürünlerine yönelik dış talep üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.


Etiketler: Yarı Mamul Yassı Ürünler Uzun Ürünler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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