EUROFER: AB’nin nihai mamul ithalatı birinci çeyrekte %2 arttı

Salı, 17 Ağustos 2021 15:00:26 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 üçüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin birinci çeyrekteki çelik ithalatı, geçtiğimiz yılın dördün çeyreğinde görülen %5 düşüşün ardından yıllık %2 arttı. Bu, 2019 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana görülen ilk artış oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde AB’nin çelik ithalatı, çelik talebindeki iyileşme sayesinde yıllık %44 artış gösterdi.

Bu yılın birinci çeyreğinde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %1 ve uzun mamul ithalatı yıllık %4 artış gösterirken, yılın ikinci çeyreğinde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %46 ve uzun mamul ithalatı yıllık %34 arttı. AB’nin çelik ithalatı 2021 yılının başında dalgalı bir seyir izledi ve 2019 yılında görülen eğilimi sürdürdü.

EUROFER, Türkiye, Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna’nın yılın ikinci çeyreğinde, AB’nin nihai mamul ithalatında en büyük kaynakları olduğunu belirtti. Bu beş ülke, AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %78’ini oluşturdu. Rusya ve Türkiye %18,9’luk paylarıyla AB’nin en büyük nihai mamul kaynakları olurken, Hindistan, Ukrayna ve Güney Kore'nin payları sırasıyla %17,9, %7,9 ve %9,5 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Rusya ve Türkiye’den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %38 ve %7 artış gösterirken, Ukrayna’dan yapılan ithalat yıllık %106 arttı. Güney Kore’den yapılan nihai mamul ithalatı ise yıllık %4 düşüş gösterdi.

EUROFER’e göre, bu yılın ikinci çeyreğinde, yassı mamul ithalatı, nihai mamul ithalatının %79’unu oluştururken, uzun mamul ithalatı ise %21’ini oluşturdu.