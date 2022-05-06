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EUROFER: AB’nin nihai mamul ithalatı 2021’de %35 arttı

Cuma, 06 Mayıs 2022 15:29:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 ikinci çeyrek raporuna göre, AB’nin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğindeki çelik ithalatı (yarı mamul dahil) çelik talebinde kaydedilen iyileşme sayesinde yıllık %43 arttı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde AB’nin nihai mamul ithalatı yıllık %50 artarken, yassı mamul ithalatı yıllık %63 ve uzun mamul ithalatı yıllık %15 artış gösterdi. 2021 yılında AB’nin nihai mamul ithalatı yıllık %35 artarken, yassı mamul ithalatı yıllık %40 ve uzun mamul ithalatı yıllık %21 artış gösterdi.

Söz konusu çeyrekte Türkiye, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %51’ini oluşturdu. Türkiye ve Hindistan sırasıyla %15,4 ve %12,2’lik paylarıyla AB’nin en büyük nihai mamul kaynakları olurken, Rusya, Ukrayna ve Güney Kore’nin payları sırasıyla %9, %7,4 ve %6 seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte Hindistan ve Türkiye’den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %132 ve %40 artış gösterirken, Rusya ve Ukrayna’dan yapılan ithalat sırasıyla yıllık %18 ve %14 arttı. Güney Kore’den yapılan nihai mamul ithalatı ise yıllık %2 artış gösterdi.

EUROFER’e göre geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yassı mamul ithalatı nihai mamul ithalatının %80’ini oluştururken, uzun mamul ithalatı ise %20’sini oluşturdu.

Bu yılın Ocak ayında AB’nin nihai mamul ithalatı yıllık %53 artış gösterirken, yassı mamul ithalatı yıllık %62 ve uzun mamul ithalatı yıllık %27 arttı.


Etiketler: uzun ürünler yassı ürünler Avrupa Birliği ith/ihr istatistikleri 

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