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EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde %3 düştü

Cuma, 09 Şubat 2024 13:54:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 birinci çeyrek raporuna göre AB’nin toplam çelik ihracatı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %3 arttı. Söz konusu dönemde nihai mamul ihracatı yıllık %3 artarken yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %21 yükseldi ve yıllık %5 düşüş gösterdi.

2023 yılının ilk 11 ayında AB’nin toplam çelik ihracatı yıllık %3 azaldı. Söz konusu dönemde bölgenin nihai mamul ihracatı yıllık %4 düşüş gösterirken yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %9 düştü ve yıllık %8 yükseldi.

EUROFER, İngiltere, Türkiye, ABD, İsviçre ve Mısır’ın AB’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu belirtti. Bu beş ülke söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %55’ini oluşturdu.

Söz konusu dönemde Ukrayna’ya yapılan nihai mamul ihracatı iyileşen ticari faaliyetler sayesinde yıllık %100 arttı. Yılın ilk 11 ayında Mısır’a yapılan nihai mamul ihracatı yıllık %10 artış gösterirken Brezilya, ABD, İsviçre, İngiltere, Türkiye, Norveç, Çin ve Hindistan’a yapılan ihracat ise sırasıyla yıllık %8, yıllık %9, yıllık %16, yıllık %9, yıllık %7, yıllık %22, yıllık %25 ve yıllık %6 düşüş kaydetti.

EUROFER’e göre yılın ilk 11 ayında AB’nin yassı mamul ihracatı nihai mamul ihracatının %65’ini, uzun mamul ihracatı ise %35’ini oluşturdu.


Etiketler: Yassı Ürünler Uzun Ürünler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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