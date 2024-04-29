EUROFER: EUROFER: AB’nin görünür çelik tüketimindeki artış yavaşlayacak

Pazartesi, 29 Nisan 2024 16:38:55 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 ikinci çeyrek raporuna göre 2023 yılının dördüncü çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi, üst üste altı defa yaşanan düşüşün ardından yıllık %2,8 artarak pandeminin başladığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en düşük dördüncü seviye olan 29,9 milyon mt’a geriledi. Bir önceki çeyrekte görünür çelik tüketimi yıllık %5,7 düşüş göstermişti.

Birlik, 2023’te olumsuz faktörlerin görünür çelik tüketimini etkilediğini ve bu nedenle tüketimin, bir önceki tahmin olan %6,3’e kıyasla %9 düştüğünü söyledi. Yani görünür çelik tüketimi son beş yılda dördüncü kez yıllık bazda düşüş kaydetmiş oldu. Ancak 2024 yılında görünür çelik tüketiminin piyasa görünümü ve çelik talebindeki gelişmelere bağlı olarak daha önce tahmin edilen %5,6’ya kıyasla %3,2 yükseleceği öngörülüyor.

Çelik talebine ilişkin ciddi bir belirsizlik olduğu belirtilirken görünür çelik tüketimindeki çeyreklik artışların bu yılın ilk iki çeyreğinde de devam edeceği ancak tüketim miktarının pandemi öncesindeki seviyelerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Dördüncü çeyrekte Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, imalat sektörlerinin zayıflaması, jeopolitik gerginlikler ve ortalamanın üzerindeki enerji fiyatlarına rağmen çelik kullanan sektörlerin üretimi yıllık %0,2 arttı.

Bununla birlikte AB’de yurt içi teslimatlar dördüncü çeyrekte %1,3 artarak üst üste yedi defa yaşanan düşüşün ardından yükselmiş oldu.