EUROFER: AB’nin görünür çelik tüketiminin 2024’te toparlanması bekleniyor

Cuma, 09 Şubat 2024 12:25:24 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 birinci çeyrek raporuna göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi yıllık %3,9 düşüşle pandeminin başladığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 30,4 milyon mt’a geriledi. Bir önceki çeyrekte görünür çelik tüketimi yıllık %8 düşüş göstermişti.

Birlik, görünür çelik tüketiminin %6,3 düşüşle 2023 yılında daralmaya devam etmesini bekliyor. Yani görünür çelik tüketimi son beş yılda dördüncü kez yıllık bazda düşüş kaydetmiş olacak. Ancak 2024 yılında görünür çelik tüketiminin piyasa görünümü ve çelik talebindeki gelişmelere bağlı olarak daha önce tahmin edilen %7,6’ya kıyasla %5,6 yükseleceği öngörülüyor.

Çelik talebine ilişkin ciddi bir belirsizlik olduğu belirtilirken görünür çelik tüketimindeki çeyreklik artışların ancak bu yılın birinci çeyreğinden itibaren görülmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Üçüncü çeyrekte inşaat, makine mühendisliği, ev aletleri ve metal eşya sektörlerinde devam eden düşüş sebebiyle çelik kullanan sektörlerin üretimi pandemi sonrasında görülen toparlanmanın ardından ilk kez yıllık %0,3 azaldı.

Bununla birlikte AB’deki yurt içi teslimatlar üçüncü çeyrekte %2,9 düşerek üst üste altıncı defa gerilemiş oldu.