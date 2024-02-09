﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

EUROFER: AB’nin görünür çelik tüketiminin 2024’te toparlanması bekleniyor

Cuma, 09 Şubat 2024 12:25:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 birinci çeyrek raporuna göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi yıllık %3,9 düşüşle pandeminin başladığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 30,4 milyon mt’a geriledi. Bir önceki çeyrekte görünür çelik tüketimi yıllık %8 düşüş göstermişti.

Birlik, görünür çelik tüketiminin %6,3 düşüşle 2023 yılında daralmaya devam etmesini bekliyor. Yani görünür çelik tüketimi son beş yılda dördüncü kez yıllık bazda düşüş kaydetmiş olacak. Ancak 2024 yılında görünür çelik tüketiminin piyasa görünümü ve çelik talebindeki gelişmelere bağlı olarak daha önce tahmin edilen %7,6’ya kıyasla %5,6 yükseleceği öngörülüyor.

Çelik talebine ilişkin ciddi bir belirsizlik olduğu belirtilirken görünür çelik tüketimindeki çeyreklik artışların ancak bu yılın birinci çeyreğinden itibaren görülmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Üçüncü çeyrekte inşaat, makine mühendisliği, ev aletleri ve metal eşya sektörlerinde devam eden düşüş sebebiyle çelik kullanan sektörlerin üretimi pandemi sonrasında görülen toparlanmanın ardından ilk kez yıllık %0,3 azaldı.

Bununla birlikte AB’deki yurt içi teslimatlar üçüncü çeyrekte %2,9 düşerek üst üste altıncı defa gerilemiş oldu.


Etiketler: Avrupa Birliği Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

EUROFER: Çelik piyasasındaki durgunluk derinleşiyor, 2024 yılına yönelik belirsizlik artıyor

30 Eki | Çelik Haberler

IREPAS tüccarlar komitesi: AB uzun mamul ithalatındaki artışa karşılık kotalarda düzenlemeye gidebilir

19 Eyl | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin görünür çelik tüketimi 2023’te daralmaya devam edecek

26 Tem | Çelik Haberler

EUROFER: AB’de çelik talebi üçüncü çeyrekten itibaren toparlanacak

05 Haz | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin görünür çelik tüketimindeki düşüş ikinci yarıdan itibaren tersine dönecek

03 May | Çelik Haberler

Avrupa’da çelik kullanan sektörlerden gelen talebin en az ikinci çeyreğe kadar zayıf seyretmesi bekleniyor

03 Şub | Çelik Haberler

EUROFER: 2022'de AB'nin çelik tüketiminin önceki tahmine kıyasla daha fazla daralması bekleniyor

26 Eki | Çelik Haberler

Avrupa’da çelik tüketiminin 2022’de %1,7 daralması ve 2023’te toparlanması bekleniyor

24 Ağu | Çelik Haberler

Avrupa’da çelik tüketiminin 2022’de %1,9 daralması bekleniyor

05 May | Çelik Haberler

Avrupa’nın görünür çelik tüketimindeki toparlanmanın 2022’de ılımlı olarak sürmesi bekleniyor

04 Şub | Çelik Haberler