EUROFER: AB’nin çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %15 düştü

Cuma, 03 Şubat 2023 14:10:57 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2023-2024/2023 birinci çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında yıllık %15 düştü. Söz konusu dönemde yassı mamul ihracatı yıllık %8 ve uzun mamul ihracatı ise yıllık %21 düşüş gösterdi.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde AB’nin nihai mamul ihracatı, yassı ve uzun mamul ihracatında kaydedilen sırasıyla %6 ve %15 düşüşün sonucunda yıllık %9 geriledi.

EUROFER, İngiltere, Türkiye, ABD, İsviçre ve Çin’in AB’nin geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu belirtti. Bu beş ülke söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %58’ini oluşturdu.

Yılın Ocak-Kasım döneminde Brezilya, ABD ve Mısır’a yapılan nihai mamul ihracatı sırasıyla yıllık %49, %9 ve %5 artış gösterirken, Çin, İngiltere, Hindistan, İsviçre ve Norveç’e yapılan ihracat ise sırasıyla yıllık %35, %16, %7, %6 ve %4 düşüş gösterdi.

EUROFER’e göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında AB’nin yassı mamul ihracatı nihai mamul ihracatının %69’unu oluştururken, uzun mamul ihracatı ise %31’ini oluşturdu.