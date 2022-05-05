EUROFER: AB’nin çelik ihracatı dördüncü çeyrekte %1 düştü

Perşembe, 05 Mayıs 2022 15:01:58 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 ikinci çeyrek raporuna göre, AB’nin toplam çelik ihracatı üçüncü çeyrekte kaydedilen %11’lik düşüşün ardından geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %1 düştü. Söz konusu çeyrekte yassı mamul ihracatı yıllık %1, uzun mamul ihracatı ise yıllık %6 düşerken, yılın tamamında yassı mamul ihracatı yıllık %3 geriledi ve uzun mamul ihracatı değişim göstermedi.

EUROFER, Türkiye, İngiltere ABD, İsviçre ve Çin’in AB’nin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu belirtti. Bu beş ülke söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %57’sini oluşturdu.

Söz konusu dönemde ABD’ye yapılan nihai mamul ihracatı %42, Mısır ve Türkiye’ye yapılan ihracat sırasıyla %15 ve %12 artarken, Hindistan, Çin ve İngiltere’ye yapılan ihracat ise sırasıyla %28, %19 ve %14 düştü.

EUROFER’e göre, geçtiğimiz dördüncü çeyreğinde AB’nin yassı mamul ihracatı nihai mamul ihracatının %68’ini oluştururken, uzun mamul ihracatı ise %32’sini oluşturdu.

Bu yılın Ocak ayında AB’nin çelik ihracatı yıllık %1 artarken, yassı mamul ihracatı değişim göstermedi ve uzun mamul ihracatı yıllık %4 arttı.