EUROFER: AB’nin çelik ihracatı Ağustos ayında düştü

Salı, 03 Kasım 2020 16:23:32 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2020-2021/2020 dördüncü çeyrek raporuna göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde AB’nin toplam çelik ihracatı yıllık %23 düştü. 2020 yılının Ağustos ayında toplam çelik ihracatı, yassı mamul ihracatındaki %4 ve uzun mamul ihracatındaki %18 düşüşün sonucu olarak bir önceki yılın aynı ayına göre %9 azaldı. Söz konusu dönemde, nihai mamul ihracatı da %8 düştü.

EUROFER, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye, Çin, İsviçre ve ABD’nin AB’nin en büyük ihracat pazarları arasında yer aldığını ve bu pazarların ardından Cezayir ve Mısır’ın geldiğini belirtti. Bu dört ülkenin AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %43’ünü oluşturduğu belirtildi.

Ağustos ayında Çin’e yapılan nihai mamul ihracatı %86 ve Mısır’a yapılan nihai mamul ihracatı %13 artarken, Rusya’ya yapılan ihracatta %70 oranında keskin bir düşüş kaydedildi. ABD, Cezayir ve İsviçre’ye yapılan ihracat sırasıyla %35, %34 ve %8 düştü.

EUROFER raporuna göre, ikinci çeyrekte yassı mamul ihracatı toplam ihracatın %66’sını, uzun mamul ihracatı ise kalan %34’ünü oluşturdu.

EUROFER, pandeminin ardından normal faaliyet koşulları yeniden sağlandığında ve çelik talebi tekrar arttığında, istikrarsız olan aylık çelik ithalatının ve büyük ihracatçı ülkelerin artan kapasitesinin AB’li çelik üreticileri için ciddi bir risk oluşturmaya devam edeceğini belirtti.