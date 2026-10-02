EUROFER: AB'nin çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında %20 geriledi

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 üçüncü çeyrek raporuna göre, küresel ticaret gerilimlerinin sevkiyatlar üzerindeki baskısı sürerken, AB'nin üçüncü ülkelere çelik ihracatı 2026'nın ilk yarısında yıllık %20 azaldı.

,Yassı ve uzun mamul ihracatı geriledi

Ocak-Haziran döneminde AB'nin nihai çelik mamul ihracatı, yassı mamul ihracatındaki %19 ve uzun mamul ihracatındaki %15 düşüşün etkisiyle yıllık %18 geriledi. Yalnızca ikinci çeyrekte ise toplam çelik ihracatı %14 azalırken, nihai mamul ihracatı, yassı ve uzun mamul sevkiyatlarında sırasıyla %16 ve %6 düşüş kaydedilmesiyle %13 geriledi.

İlk yarıda yassı mamuller arasında sıcak haddelenmiş şerit ihracatı %24, soğuk sac ihracatı %13 galvanizli sac ihracatı %12, kaplamalı sac ihracatı %11 ve quarto levha ihracatı %6 azaldı. Uzun mamul ihracatında da düşüş görülürken, filmaşin sevkiyatları %20, inşaat demiri sevkiyatları %16, ticari profil sevkiyatları %10 ve ağır profil sevkiyatları %3 geriledi.

ABD ve Türkiye'ye sevkiyatlarda belirgin düşüş

ABD'ye ihracat yıllık %29 azalırken, Hindistan, Türkiye ve Çin'e sevkiyatlar sırasıyla %24, %21 ve %18 geriledi. İngiltere'ye ihracat %7, İsviçre'ye ihracat %2 düşerken, Brezilya'ya sevkiyatlar %3 arttı.

İngiltere, Türkiye, ABD, İsviçre ve Hindistan, 2026'nın ilk yarısında AB'nin en büyük beş nihai çelik mamul ihracat pazarı olmaya devam ederek toplam sevkiyatların %64'ünü oluşturdu.