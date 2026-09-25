AB'nin çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %12,5 düştü

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde AB-27 ülkeleri toplam 13,61 milyon mt yassı ve uzun mamul ithal ederken, bu rakam 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 15,56 milyon mt'a kıyasla %12,5 düşüş gösterdi. Değer bazında ise söz konusu ithalat yıllık %15,5 düşüşle 10,71 milyar € seviyesinden 9,05 milyar € seviyesine geriledi.
Aynı dönemde yassı çelik ürünleri ithalatı yıllık %7,7 düşüşle 11,78 milyon mt seviyesinden 10,87 milyon mt seviyesine indi. Yassı çelik ithalatının değeri ise 2025 yılının aynı dönemindeki 8,19 milyar € seviyesine kıyasla %12,3 düşüşle 7,18 milyar € oldu. Mt başına ortalama değer de 2025 yılının ilk yedi ayındaki yaklaşık 695€/mt seviyesinden 2026 yılında 661€/mt seviyesine gerileyerek yıllık %5,düşüş kaydetti.
Uzun çelik ürünleri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde yıllık %27,6 düşüşle 3,78 milyon mt seviyesinden 2,74 milyon mt seviyesine indi. Bu ithalatın değeri ise geçen yılın aynı dönemindeki 2,52 milyar € seviyesine kıyasla %26,0 düşüşle 1,87 milyar € oldu. Buna karşılık mt başına ortalama değer yıllık %2,2 artışla 667€/mt seviyesinden yaklaşık 682€/mt seviyesine çıktı.
AB'nin Ocak-Temmuz dönemindeki ilk beş AB dışı yassı çelik tedarikçisi:
|Ülke
|Ocak-Temmuz 2025 (mt)
|Ocak-Temmuz 2026 (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Türkiye
|2.068.201
|1.798.835
|-%13
|Güney Kore
|1.898.069
|1.566.814
|-%17,5
|Endonezya
|806.570
|1.163.356
|+%44,2
|Çin
|579.195
|1.008.979
|+%74,2
|Hindistan
|1.081.332
|1.002.236
|-%7,3
AB'nin Ocak-Temmuz dönemindeki ilk beş AB dışı uzun çelik tedarikçisi:
|Ülke
|Ocak-Temmuz 2025 (mt)
|Ocak-Temmuz 2026 (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Türkiye
|1.144.299
|889.607
|-%22,3
|Çin
|515.662
|419.259
|-%18,7
|Ukrayna
|381.124
|224.655
|-%41,1
|İngiltere
|309.058
|219.041
|-%29,1
|Norveç
|175.178
|185.079
|+%5,7
SteelOrbis'in analizi, AB ülkelerinin AB dışı tedarikçilerden yaptığı ithalata ilişkin Eurostat verilerine dayanmakta olup, yassı çelik ürünleri için 7208-7212, uzun çelik ürünleri için ise 7213-7217 GTİP kategorilerini kapsamaktadır.