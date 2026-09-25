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AB'nin çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %12,5 düştü

Cuma, 25 Eylül 2026 14:42:01 (GMT+3)   |   Brescia

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde AB-27 ülkeleri toplam 13,61 milyon mt yassı ve uzun mamul ithal ederken, bu rakam 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 15,56 milyon mt'a kıyasla %12,5 düşüş gösterdi. Değer bazında ise söz konusu ithalat yıllık %15,5 düşüşle 10,71 milyar € seviyesinden 9,05 milyar € seviyesine geriledi.

Aynı dönemde yassı çelik ürünleri ithalatı yıllık %7,7 düşüşle 11,78 milyon mt seviyesinden 10,87 milyon mt seviyesine indi. Yassı çelik ithalatının değeri ise 2025 yılının aynı dönemindeki 8,19 milyar € seviyesine kıyasla %12,3 düşüşle 7,18 milyar € oldu. Mt başına ortalama değer de 2025 yılının ilk yedi ayındaki yaklaşık 695€/mt seviyesinden 2026 yılında 661€/mt seviyesine gerileyerek yıllık %5,düşüş kaydetti.

Uzun çelik ürünleri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde yıllık %27,6 düşüşle 3,78 milyon mt seviyesinden 2,74 milyon mt seviyesine indi. Bu ithalatın değeri ise geçen yılın aynı dönemindeki 2,52 milyar € seviyesine kıyasla %26,0 düşüşle 1,87 milyar € oldu. Buna karşılık mt başına ortalama değer yıllık %2,2 artışla 667€/mt seviyesinden yaklaşık 682€/mt seviyesine çıktı.

AB'nin Ocak-Temmuz dönemindeki ilk beş AB dışı yassı çelik tedarikçisi:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim (%)
Türkiye 2.068.201 1.798.835 -%13
Güney Kore 1.898.069 1.566.814 -%17,5
Endonezya 806.570 1.163.356 +%44,2
Çin 579.195 1.008.979 +%74,2
Hindistan 1.081.332 1.002.236 -%7,3

AB'nin Ocak-Temmuz dönemindeki ilk beş AB dışı uzun çelik tedarikçisi:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim (%)
Türkiye 1.144.299 889.607 -%22,3
Çin 515.662 419.259 -%18,7
Ukrayna 381.124 224.655 -%41,1
İngiltere 309.058 219.041 -%29,1
Norveç 175.178 185.079 +%5,7

SteelOrbis'in analizi, AB ülkelerinin AB dışı tedarikçilerden yaptığı ithalata ilişkin Eurostat verilerine dayanmakta olup, yassı çelik ürünleri için 7208-7212, uzun çelik ürünleri için ise 7213-7217 GTİP kategorilerini kapsamaktadır.

Etiketler: Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 
AuroraMagnani
Aurora Magnani
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Küresel çelik sektörüne yönelik teknik yerelleştirme ve piyasa analizi alanındaki uzmanlığımla, SteelOrbis bünyesinde sektörel rapor, haber ve fiyat analizleri yazıyorum. İngilizce ve İspanyolca dillerinde uzmanlaşmış profesyonel bir çevirmenim. Yüksek lisans eğitimimi tıp, fen bilimleri, hukuk, teknoloji ve finans alanlarında profesyonel çeviri üzerine tamamladım.

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