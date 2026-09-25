AB'nin çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %12,5 düştü

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde AB-27 ülkeleri toplam 13,61 milyon mt yassı ve uzun mamul ithal ederken, bu rakam 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 15,56 milyon mt'a kıyasla %12,5 düşüş gösterdi. Değer bazında ise söz konusu ithalat yıllık %15,5 düşüşle 10,71 milyar € seviyesinden 9,05 milyar € seviyesine geriledi.

Aynı dönemde yassı çelik ürünleri ithalatı yıllık %7,7 düşüşle 11,78 milyon mt seviyesinden 10,87 milyon mt seviyesine indi. Yassı çelik ithalatının değeri ise 2025 yılının aynı dönemindeki 8,19 milyar € seviyesine kıyasla %12,3 düşüşle 7,18 milyar € oldu. Mt başına ortalama değer de 2025 yılının ilk yedi ayındaki yaklaşık 695€/mt seviyesinden 2026 yılında 661€/mt seviyesine gerileyerek yıllık %5,düşüş kaydetti.

Uzun çelik ürünleri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde yıllık %27,6 düşüşle 3,78 milyon mt seviyesinden 2,74 milyon mt seviyesine indi. Bu ithalatın değeri ise geçen yılın aynı dönemindeki 2,52 milyar € seviyesine kıyasla %26,0 düşüşle 1,87 milyar € oldu. Buna karşılık mt başına ortalama değer yıllık %2,2 artışla 667€/mt seviyesinden yaklaşık 682€/mt seviyesine çıktı.

AB'nin Ocak-Temmuz dönemindeki ilk beş AB dışı yassı çelik tedarikçisi:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim (%) Türkiye 2.068.201 1.798.835 -%13 Güney Kore 1.898.069 1.566.814 -%17,5 Endonezya 806.570 1.163.356 +%44,2 Çin 579.195 1.008.979 +%74,2 Hindistan 1.081.332 1.002.236 -%7,3

AB'nin Ocak-Temmuz dönemindeki ilk beş AB dışı uzun çelik tedarikçisi:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim (%) Türkiye 1.144.299 889.607 -%22,3 Çin 515.662 419.259 -%18,7 Ukrayna 381.124 224.655 -%41,1 İngiltere 309.058 219.041 -%29,1 Norveç 175.178 185.079 +%5,7

SteelOrbis'in analizi, AB ülkelerinin AB dışı tedarikçilerden yaptığı ithalata ilişkin Eurostat verilerine dayanmakta olup, yassı çelik ürünleri için 7208-7212, uzun çelik ürünleri için ise 7213-7217 GTİP kategorilerini kapsamaktadır.