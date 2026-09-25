 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB'nin...

AB'nin yassı ve uzun mamul ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %17,2 düştü

Cuma, 25 Eylül 2026 15:09:11 (GMT+3)   |   Brescia

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde AB-27 ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı yassı ve uzun mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 6,51 milyon mt seviyesine kıyasla %17,2 düşüşle 5,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri ise yıllık %18,3 düşüşle 6,35 milyar € seviyesinden 5,19 milyar € seviyesine geriledi.

Özellikle yassı mamul ihracatı incelenen dönemde, 2025 yılının aynı dönemindeki 3,76 milyon mt seviyesine kıyasla %23,3 düşüşle 2,89 milyon mt oldu. Yassı mamul ihracatının değeri %24,5 düşüşle 2,99 milyar € seviyesine gerilerken, mt başına ortalama değer yaklaşık 1.053€/mt seviyesinden 1.037€/mt seviyesine inerek yıllık %1,5 düşüş kaydetti.

Öte yandan uzun mamul ihracatı Ocak-Temmuz 2025 dönemindeki 2,75 milyon mt seviyesine kıyasla %8,8 düşüşle 2,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri %8,1 düşüşle 2,19 milyar € seviyesine gerilerken, mt başına ortalama değer yaklaşık 869€/mt seviyesinden 876€/mt seviyesine çıkarak yıllık %0,8 arttı.

AB'nin Ocak-Temmuz döneminde AB dışı ülkelere yaptığı yassı mamul ihracatında ilk beş pazar:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim (%)
İngiltere 860.271 724.379 -%15,8
Türkiye 552.022 367.073 -%33,5
ABD 673.869 289.498 -%57,0
İsviçre 252.298 249.439 -%1,1
Meksika 153.616 146.788 -%4,4

Ayrıca Brezilya'ya yapılan sevkiyatlarda 44.950 mt seviyesinden 106.057 mt seviyesine kaydedilen %135,9'luk artış dikkat çekti.

AB'nin Ocak-Temmuz döneminde AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatında ilk beş pazar:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim (%)
İngiltere 582.167 639.806 +%9,9
İsviçre 549.992 583.741 +%6,1
ABD 241.175 281.035 +%16,5
Kanada 226.674 175.531 -%22,6
Türkiye 124.689 129.245 +%3,7

SteelOrbis'in analizi, Eurostat'ın AB-27 ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı ihracata ilişkin verilerine dayanmakta olup yassı mamul için 7208-7212, uzun mamul için ise 7213-7217 GTİP kategorilerini kapsamaktadır.

Etiketler: Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 
AuroraMagnani
Aurora Magnani
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Küresel çelik sektörüne yönelik teknik yerelleştirme ve piyasa analizi alanındaki uzmanlığımla, SteelOrbis bünyesinde sektörel rapor, haber ve fiyat analizleri yazıyorum. İngilizce ve İspanyolca dillerinde uzmanlaşmış profesyonel bir çevirmenim. Yüksek lisans eğitimimi tıp, fen bilimleri, hukuk, teknoloji ve finans alanlarında profesyonel çeviri üzerine tamamladım.

Benzer Haber ve Analizler

AB'nin çelik ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %12,5 düştü

25 Eyl | Çelik Haberler

İtalya'nın çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %7,8 düştü, yassı ve uzun mamul ithalatı azaldı

25 Eyl | Çelik Haberler

AB'den atık ithalatına izin verilecek ülkelerin taslak listesi yayımlandı

24 Eyl | Çelik Haberler

Fransa'nın çelik ithalat değeri 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %0,2 geriledi

10 Eyl | Çelik Haberler

Fransa'nın çelik ihracat değeri 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %1,6 arttı

09 Eyl | Çelik Haberler

AB çeliğin eritildiği ve döküldüğü ülkenin tespitine ilişkin belge gerekliliklerini açıkladı

31 Ağu | Çelik Haberler

Almanya'nın makine ihracatı 2026'nın ilk yarısında geriledi, ikinci yarıya yönelik belirsizlik sürüyor

27 Ağu | Çelik Haberler

Avrupa piyasası kota uygulamasındaki değişiklikleri nasıl değerlendiriyor?

17 Ağu | Çelik Haberler

Fransa'nın çelik ithalat değeri 2026'nın ilk yarısında %0,2 azaldı

10 Ağu | Çelik Haberler

Fransa'nın çelik ihracat değeri 2026'nın ilk yarısında neredeyse yatay seyretti

07 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis