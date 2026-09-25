AB'nin yassı ve uzun mamul ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %17,2 düştü

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde AB-27 ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı yassı ve uzun mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 6,51 milyon mt seviyesine kıyasla %17,2 düşüşle 5,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri ise yıllık %18,3 düşüşle 6,35 milyar € seviyesinden 5,19 milyar € seviyesine geriledi.
Özellikle yassı mamul ihracatı incelenen dönemde, 2025 yılının aynı dönemindeki 3,76 milyon mt seviyesine kıyasla %23,3 düşüşle 2,89 milyon mt oldu. Yassı mamul ihracatının değeri %24,5 düşüşle 2,99 milyar € seviyesine gerilerken, mt başına ortalama değer yaklaşık 1.053€/mt seviyesinden 1.037€/mt seviyesine inerek yıllık %1,5 düşüş kaydetti.
Öte yandan uzun mamul ihracatı Ocak-Temmuz 2025 dönemindeki 2,75 milyon mt seviyesine kıyasla %8,8 düşüşle 2,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri %8,1 düşüşle 2,19 milyar € seviyesine gerilerken, mt başına ortalama değer yaklaşık 869€/mt seviyesinden 876€/mt seviyesine çıkarak yıllık %0,8 arttı.
AB'nin Ocak-Temmuz döneminde AB dışı ülkelere yaptığı yassı mamul ihracatında ilk beş pazar:
|Ülke
|Ocak-Temmuz 2025 (mt)
|Ocak-Temmuz 2026 (mt)
|Yıllık değişim (%)
|İngiltere
|860.271
|724.379
|-%15,8
|Türkiye
|552.022
|367.073
|-%33,5
|ABD
|673.869
|289.498
|-%57,0
|İsviçre
|252.298
|249.439
|-%1,1
|Meksika
|153.616
|146.788
|-%4,4
Ayrıca Brezilya'ya yapılan sevkiyatlarda 44.950 mt seviyesinden 106.057 mt seviyesine kaydedilen %135,9'luk artış dikkat çekti.
AB'nin Ocak-Temmuz döneminde AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatında ilk beş pazar:
|Ülke
|Ocak-Temmuz 2025 (mt)
|Ocak-Temmuz 2026 (mt)
|Yıllık değişim (%)
|İngiltere
|582.167
|639.806
|+%9,9
|İsviçre
|549.992
|583.741
|+%6,1
|ABD
|241.175
|281.035
|+%16,5
|Kanada
|226.674
|175.531
|-%22,6
|Türkiye
|124.689
|129.245
|+%3,7
SteelOrbis'in analizi, Eurostat'ın AB-27 ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı ihracata ilişkin verilerine dayanmakta olup yassı mamul için 7208-7212, uzun mamul için ise 7213-7217 GTİP kategorilerini kapsamaktadır.