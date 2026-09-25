AB'nin yassı ve uzun mamul ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %17,2 düştü

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde AB-27 ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı yassı ve uzun mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 6,51 milyon mt seviyesine kıyasla %17,2 düşüşle 5,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri ise yıllık %18,3 düşüşle 6,35 milyar € seviyesinden 5,19 milyar € seviyesine geriledi.

Özellikle yassı mamul ihracatı incelenen dönemde, 2025 yılının aynı dönemindeki 3,76 milyon mt seviyesine kıyasla %23,3 düşüşle 2,89 milyon mt oldu. Yassı mamul ihracatının değeri %24,5 düşüşle 2,99 milyar € seviyesine gerilerken, mt başına ortalama değer yaklaşık 1.053€/mt seviyesinden 1.037€/mt seviyesine inerek yıllık %1,5 düşüş kaydetti.

Öte yandan uzun mamul ihracatı Ocak-Temmuz 2025 dönemindeki 2,75 milyon mt seviyesine kıyasla %8,8 düşüşle 2,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri %8,1 düşüşle 2,19 milyar € seviyesine gerilerken, mt başına ortalama değer yaklaşık 869€/mt seviyesinden 876€/mt seviyesine çıkarak yıllık %0,8 arttı.

AB'nin Ocak-Temmuz döneminde AB dışı ülkelere yaptığı yassı mamul ihracatında ilk beş pazar:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim (%) İngiltere 860.271 724.379 -%15,8 Türkiye 552.022 367.073 -%33,5 ABD 673.869 289.498 -%57,0 İsviçre 252.298 249.439 -%1,1 Meksika 153.616 146.788 -%4,4

Ayrıca Brezilya'ya yapılan sevkiyatlarda 44.950 mt seviyesinden 106.057 mt seviyesine kaydedilen %135,9'luk artış dikkat çekti.

AB'nin Ocak-Temmuz döneminde AB dışı ülkelere yaptığı uzun mamul ihracatında ilk beş pazar:

Ülke Ocak-Temmuz 2025 (mt) Ocak-Temmuz 2026 (mt) Yıllık değişim (%) İngiltere 582.167 639.806 +%9,9 İsviçre 549.992 583.741 +%6,1 ABD 241.175 281.035 +%16,5 Kanada 226.674 175.531 -%22,6 Türkiye 124.689 129.245 +%3,7

SteelOrbis'in analizi, Eurostat'ın AB-27 ülkelerinin AB dışı ülkelere yaptığı ihracata ilişkin verilerine dayanmakta olup yassı mamul için 7208-7212, uzun mamul için ise 7213-7217 GTİP kategorilerini kapsamaktadır.