Almanya'nın makine ihracatı 2026'nın ilk yarısında geriledi, ikinci yarıya yönelik belirsizlik sürüyor

Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği VDMA'ya göre Almanya'nın makine ve ekipman sektörü, jeopolitik gerilimler, ABD'nin gümrük vergisi politikaları ve Çin'de devam eden zayıf talebin dış ticaret üzerinde baskı oluşturmasıyla 2026 yılının ilk yarısında ihracatta hafif düşüş kaydetti.

Almanya'nın makine ve ekipman ihracatı Ocak-Haziran döneminde yıllık %0,8 düşüşle 99,3 milyar € seviyesine geriledi. Fiyat etkisinden arındırılmış bazda ihracat %2,5 azalırken, makine ithalatı yıllık %2,2 artışla 47,9 milyar € seviyesine yükseldi.

Haziran ayındaki güçlü performans ilk yarıdaki düşüşü sınırladı

VDMA Ekonomi Uzmanı Anke Uhlig, ikinci çeyrekte ihracat faaliyetlerinin nispeten istikrarlı seyretmesinin ve Haziran ayında yıllık %6,8 artış kaydedilmesinin ilk yarıdaki düşüşü sınırladığını belirtti.

Bununla birlikte jeopolitik gerilimler, ABD'nin gümrük vergisi politikaları ve Çin ile ticarette devam eden zayıflık sektör üzerinde önemli baskı unsurları olmaya devam etti.

Çin'e ihracat %13,8 geriledi

ABD'nin gümrük vergisi politikasının ve değer kazanan avronun etkilerine rağmen Almanya'nın ABD'ye makine ihracatı yılın ilk yarısında yıllık %0,5 arttı. Buna karşılık Çin'e ihracat %13,8 gerileyerek son yıllarda bu pazarda görülen zayıf seyrini sürdürdü.

AB'ye ihracat %1,3 artarken, bölge Almanya makine sektörünün toplam ihracatından aldığı %45,9 payla en büyük satış bölgesi olmayı sürdürdü. Başlıca AB pazarlarından Fransa'ya ihracat %3,6, Hollanda'ya ihracat %5,1 artarken, İtalya'ya sevkiyatlar %0,5 geriledi. Diğer AB ülkeleri Danimarka ve İsveç'e ihracatta sırasıyla %22,5 ve %11,4 artışlar kaydedildi. Avrupa dışında ise Hindistan'a ihracat %11,1, Kanada'ya ihracat %10 yükseldi.

ABD, toplam ihracattan aldığı %13,1 payla Almanya'nın en büyük bireysel makine ihracat pazarı olmaya devam ederken, ABD'yi %7,1 ile Çin ve %6,9 ile Fransa izledi.

Çelik ve alüminyum vergileri görünüme baskı yapıyor

VDMA, belirsizliğin 2026 yılının ikinci yarısında da yüksek seviyede kalmasını bekliyor. Birliğe göre ABD'nin çelik ve alüminyum türevlerine uyguladığı gümrük vergilerinin yanı sıra yeni vergi önlemleri olasılığı, ABD ile ticaret üzerinde ek baskı yaratıyor.

Öte yandan Çin'e ihracatta 2022 yılından bu yana devam eden düşüşün, cansız talep ve Çinli tedarikçilerin uluslararası piyasalarda artan rekabet baskısı nedeniyle sürmesi bekleniyor.

AB içerisinde avro bölgesi ülkelerinden gelen siparişlerin zayıf olması da görünüme baskı yapıyor.

VDMA, devam eden ticari ve jeopolitik belirsizlik ortamında ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye çalışan Alman makine üreticileri açısından yeni serbest ticaret anlaşmalarının ve daha verimli bir AB tek pazarının önemli olacağını belirtti.