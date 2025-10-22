 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB...

AB çelik ve otomotiv sektörleri sanayi dönüşümü için daha gerçekçi adımlar atılmasını istiyor

Çarşamba, 22 Ekim 2025 12:24:34 (GMT+3)   |   İstanbul

23 Ekim 2025’te yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ve Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa’da üretim ve yatırımı korumak amacıyla sanayi dönüşümüne yönelik gerçekçi ve sonuç odaklı bir yol haritası çizilmesini talep ettikleri ortak bir açıklama yayımladı.

Otomotiv segmentinde 13 milyon, çelik tarafında ise 2,5 milyon kişilik istihdama sahip olan sektörler, tedarik zincirlerinde inovasyonun yanı sıra teknolojik ilerlemeyi destekliyor.

Çelik ve otomotivin karşılıklı bağımlılığı

İki sektör arasındaki karşılıklı bağımlılığa dikkat çeken açıklamada otomotiv sektörünün Avrupa’da çeliğin ikinci en büyük kullanıcısı olduğu, buna karşılık çelik sektöründeki Ar-Ge çalışmalarının önemli bir bölümünün otomotiv uygulamalarına ayrıldığı ifade edildi.

Buna karşın her iki sektör de küresel çelik kapasite fazlası, yüksek enerji ve karbon maliyetleri ile cansız yerel talep gibi ortak zorluklarla karşı karşıya. Avrupa otomotiv pazarının pandemi sonrası toparlanma sürecinin yavaş ilerlediği bildiriliyor.

Sektör liderlerinden acil eylem talebi

Avrupa Komisyonu ile yürütülen bir dizi stratejik diyaloğun ardından ACEA ve EUROFER sektörlerin rekabet gücünü yeniden sağlayacak somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

EUROFER Başkanı Henrik Adam, “Güçlü bir yerel çelik üretimi, AB otomotiv sektörünün tedarik zinciri için hayati öneme sahip,” dedi. 

ACEA Başkanı Ola Källenius ise, “Avrupa çeliği rekabetçi olmadan rekabetçi bir Avrupa otomobili üretilemez. Akıllıca yapılan düzenlemeler, düşük karbonlu çelik kullanımını teşvik ederek otomotiv ve çelik sektörleri için karşılıklı fayda sağlayan bir ortam oluşturabilir,” ifadelerini kullandı.

ACEA ve EUROFER, Avrupa Konseyinden

  • Her iki sektörde istihdamı koruyacak,
  • Rekabet gücünü ve tedarik zinciri dayanıklılığını güvence altına alacak,
  • Sanayi politikasını Avrupa’nın iklim ve enerji hedefleriyle uyumlu hale getirecek bir sanayi dönüşüm çerçevesi oluşturmasını talep etti.

Açıklama, Avrupa’nın Otomotiv ve Çelik Eylem Planları ile uyumlu olarak iklim hedeflerinin sanayi gücüne ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe dönüştürülmesini öngören politikaların önemini vurguladı.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İspanya merkezli Gestamp ve Hydnum Steel döngüsel yeşil çelik tedarik sözleşmesi imzaladı

10 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal ve Polmotors otomotiv tedarik zincirindeki emisyonu azaltmak için iş birliği yapıyor

05 Nis | Çelik Haberler

İsveçli H2 Green Steel Alman otomobil üreticisine sıfıra yakın karbon salımlı çelik tedarik edecek

19 Oca | Çelik Haberler

Benteler’in otomotiv birimi ArcelorMittal’in geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çeliğini kullanacak

06 Ara | Çelik Haberler

Salzgitter Avrupalı ​​otomobil tedarikçisine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

22 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Europe ve Gestamp döngüsellik planı tasarlayacak

24 Tem | Çelik Haberler

SSAB otomotiv bileşenlerinde kullanılmak üzere fosilsiz çelik tedarik edecek

17 Tem | Çelik Haberler

H2 Green Steel otomotiv sistemi tedarikçisiyle 1,5 milyar €’luk anlaşma imzaladı

05 Tem | Çelik Haberler

H2 Green Steel Mercedes'e yeşil çelik tedarik edecek

09 Haz | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel otomobil parçası üretimi için Benteler'e karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

22 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis